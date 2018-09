​Cambérène : Mansour Faye déclaré persona non grata

Les jeunes de Cambérène ne veulent pas du ministre de l’Hydraulique dans leur localité. Mansour Faye, qui doit s’y rendre pour le lancement des travaux d’assainissement, y est déclaré persona non grata,et pour cause. Les jeunes de évoquent l’absence de concertation sur l’émissaire qui doit traverser Cambérène qui ne respecterait pas les règles.

«Nous la jeunesse de Cambérène nous avons déclaré le ministre Mansour Faye persona non grata à Cambérène. Mais depuis que Mansour Faye est là, il ne nous a jamais reçus. Il nous reproche souvent de communiquer dans les médias. Et ce qui n’est pas le cas. Alors si Mansour Faye ne veut pas nous recevoir, nous aussi, on ne veut pas le voir à Cambérène », tonne Mame Libasse Laye Sarr, fils du Khalif général des Layennes au micro de la Rfm.