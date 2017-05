01 Mai 2017 marque un grand tournant dans la vie de Momo Ndiaye et Dieyna Bocoum….

Le 01 Mai 2017 marque un grand tournant dans la vie de Momo Ndiaye comme dans celle de Dieyna Bocoum… C’est ce jour là que la fille de Mamadou Oumar Bocoum le nouvel Agent Comptable des Grands Projets de l’Etat épouse le fils de l’ancien ministre Momo Ndiaye alias Midou…les deux tourtereaux n’en restent pas moins des célébrités ultra-discrètes quant à leur vie privée.

Aujourd’hui, Momo Ndiaye a décidé d’offrir un joli cadeau à sa femme. En effet,sa femme a relayé un message émouvant à son mari… : «01/05/2012 _ 01/05/2017 5 ans qu’on s’est connu 5 ans de relation machalah Midou Ndiaye pas besoin de discours khamnga mane khamna 5 ans dou bén jour dou 5 jours donc ça veut tout dire yalla nagn yalla lafal thiat bamou done 111ans kouniouy khar yalla na khadi I love you husband d’amour …..2 ans déjà Mon amour que nous sommes ensemble 2ans de bonheur 2 ans d’amour Joyeux Anniversaire à notre charmant couple L’un des moments les plus heureux de ma vie, est le jour où tu as accepté de me donner ton amour et de rester à jamais dans ma mémoire. Depuis, nous chemions coeur à coeur notre fabuleuse vie ensemble

Bref une façon de couper court aux nombreuses rumeurs de divorce. deux longues et fabuleuses années de mariage déjà ,Midou et Dieyna Bocoum ont solidifié leur mariage en renouvelant leurs vœux.Deux ans après s’être marié, le couple le plus célèbre de la jet set a dévoilé quelques clichés du cadeau royal que Momo Ndiaye a offert sa femme Dieynaba Bocoum…

