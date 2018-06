( 03 Photos ) Appelé pour remplacer Saliou Ciss : Les premiers mots de Adama Mbengue à son arrivé

Appelé pour remplacer Saliou Ciss : Les premiers mots de Adama Mbengue

« Je suis très content d’être ici, c’est un rêve qui se réalise. Je pense très fort à Saliou, on va se battre pour lui » Adama Mbengue

Le jeune défenseur Sénégalais Adama Mbengue a effectué ce matin le traditionnel shooting des joueurs convoqués pour la coupe du monde.

Appelé pour remplacer l’arrière gauche Saliou Ciss forfait à cause d’une blessure, Adama Mbengue a placé ses premiers mots. Selon Mbengue c’est un rêve qui se réalise. Il l’a dit en ces termes : « Je suis très content d’être ici, c’est un rêve qui se réalise. Je pense très fort à Saliou, on va se battre pour lui ».





ENTRETIEN – Adama Mbengue (Sénégal) : « La Coupe du Monde, c’est un rêve »

Adama Mbengue, qui a pris son vol pour la Russie ce dimanche matin, va vivre « un rêve » et assure que le Sénégal peut terminer en tête de son groupe.

Il rêvait de disputer la Coupe du Monde, et va découvrir les joies de cette grande compétition dans les prochaines heures. Appelé de dernière minute pour remplacer Saliou Ciss (blessé), Adama Mbengue a pris l’avion ce dimanche matin direction la Russie où il retrouvera ses coéquipiers. Pour Goal, le latéral caennais donne son sentiment sur les chances du Sénégal dans le Groupe H avant son entrée en lice mardi face à la Pologne (17h).

Disputer la Coupe du Monde, cela représente quoi pour vous ?

Adama Mbengue : C’est un rêve. Il y a les meilleurs joueurs et les meilleures équipes, comme l’Allemagne, l’Espagne, le Brésil et la France qui sont les favoris. Dans ce type de compétition, on représente non seulement le Sénégal, mais aussi l’Afrique.

Quelles sont les chances du Sénégal dans ce groupe homogène, avec la Colombie, la Pologne et le Japon ?

On a toutes nos chances, j’en suis sûr. On a un groupe abordable et je pense qu’on a notre place parmi les deux premiers. J’ai confiance en l’équipe et je suis convaincu qu’on donnera tout pour faire du mieux possible.