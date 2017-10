1. Un carnet et un stylo

Aussi vite qu’une brillante idée peut surgir, aussi vite peut-elle être oubliée. Veillez toujours à avoir un carnet et un stylo à portée de mains. Un carnet où vous pourriez noter idées, projets, pense-bêtes, tout ce qui vous passe par la tête, et sur lequel vous pourrez vous pencher plus tard. N’hésitez pas à investir dans un beau et bon carnet sur lequel vous prenez plaisir à écrire, ainsi qu’un stylo de qualité. Plus vous travaillez avec des choses qui vous plaisent, plus vous êtes créative et efficace dans votre travail.

2. Des cartes de visite

On ne sait jamais sur qui on va tomber… C’est pourquoi il faut toujours avoir sur soi ses cartes de visite. Que vous soyez à un rendez-vous d’affaires, un évènement mondain ou au magasin du coin, veillez à toujours les avoir sur vous. Il faut qu’elles soient élégantes, classiques, avec une pointe d’originalité… Une carte qui reflète votre personnalité et qui vous permet de sortir du lot.

3. Un fil dentaire

Pour amorcer tout contact avec une personne, le sourire est très important. Retrouvez-vous avec quantité de nourritures coincés entre vos dents, et vous risqueriez de laisser une très mauvaise impression. Avoir un fil dentaire sur soi peut être véritablement salvateur après un succulent repas juste avant un rendez-vous important. Pensez-y.

4. Des lunettes de soleil

Plus que de protéger vos yeux du soleil, les lunettes sont devenues les meilleures amies des femmes qui souhaitent cacher les cernes et la misère durant les jours de fatigue. Il arrivera des jours où vous aurez une sale tête, des jours où vous n’aurez pas forcément envie de vous maquiller, de vous faire belle… Les lunettes seront là pour camoufler vos petites imperfections.

5. Un désinfectant pour les mains

Toujours avoir une hygiène irréprochable. Même dehors. On utilise nos mains pour tout : pour toucher, pour saluer, pour nous tenir dans le métro… Elles amassent quantité de saletés qui peuvent nous provoquer boutons et démangeaisons lorsqu’elles touchent une autre partie de notre corps. Surtout le visage. Ne prenez plus de risque. Investissez dans un désinfectant pour les mains. C’est un must-have.

6. Des bonbons à la menthe

Bonbons ou chewing-gums… Ayez toujours de la menthe sur vous. On se trimballe rarement avec sa brosse à dents pour sortir ou pour aller au travail… Le mieux que l’on puisse faire, c’est de réduire les dégâts en ayant une bonne haleine. Ça évitera de faire fuir les gens dès que l’on ouvre la bouche.

7. Un parfum et une crème pour les mains

N’oubliez pas vos produits de beauté ! Bichonnez-vous autant que vous pouvez, même à l’extérieur. Une femme de pouvoir marque les esprits par l’odeur qu’elle laisse derrière elle. Munissez-vous d’un parfum – portable de préférence – et d’une crème parfumée pour les mains. Les gens ont une sainte horreur des mains rudes et moites. Ils les préfèrent plus douces.

8. Une poudre compacte et un gloss

Ou tout simplement, ton nécessaire de maquillage. On a toujours besoin de retoucher son teint dans la journée, que ce soit pour le parfaire ou le matifier… Un teint bien fait donne meilleure mine. Privilégie donc tout particulièrement cette partie du maquillage lorsque tu te prépares.

9. Une carte de crédit et des espèces

Il est toujours aussi important d’avoir un moyen de paiement sur soi. Ça nous donne un certain sentiment de sécurité sur ce qui peut se passer ou pas. Ne faites pas l’erreur que beaucoup font lorsqu’ils ont une carte de crédit : à savoir, ne jamais avoir d’espèces sur soi. On en a toujours besoin pour des petites urgences, pour donner un pourboire au serveur au restaurant, pour aller à l’épicerie ou encore pour faire preuve de générosité envers son prochain.

10. Un téléphone portable

Comment finir cette liste sans parler de l’indispensable par excellence : le miraculeux téléphone portable. Il nous suit partout, dans nos sacs comme dans nos poches. Et il est un puissant instrument de pouvoir. Il vous permet d’être en contact permanent avec les autres, d’être joignable et de joindre ceux que vous aimez et ceux dont vous avez besoin pour le travail. Organisez-le, personnalisez-le, transférez-y des images qui vous inspirent afin de les avoir toujours sur vous.