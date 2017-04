« 10 MOTS DE LA FRANCOPHONIE » : TROIS ÉLÈVES LAURÉATS DANS LA CATÉGORIE « PRODUCTION ÉCRITE »

(APS) – Trois élèves sénégalais dont deux filles font partie des lauréats de la 12e édition du concours des « 10 mots de la Francophonie », option production écrite, dont les prix ont été remis vendredi à Dakar.

Fatoumata Binta Souaré, une élève de Cem 2 de l’école Epcha Sadia (inspection d’académie de Pikine-Guédiawaye) a été primée dans la catégorie du cycle élémentaire.

Elle est suivie dans cette catégorie de Lanelle Devas Nya Mamdjo de l’école Gsb Amihdah du Cameroun.

Le 3e prix de la même catégorie est revenu à Mboumba Princeleye de l’école publique commune de « A » de Moanda 5ème, au Gabon, et Marie Françoise Astrid Yéhouénou de l’école centre « B » de Gaou1, au Burkina Faso.

Dans le moyen, c’est Ndèye Fatou Thiam, élève en classe de 3éme B au collège Pie XII de Kaolack, qui a remporté le premier prix de la catégorie dont le Tchadien Bachelier Douboka Deukanbé du lycée de Sacré-Cœur 3 fait partie des lauréats.

Dans ce lot, il y a aussi Merveille Bokota Masidi et Jaonne Laurette du lycée technique et professionnel de Kasa-Vubu (RDC) et de l’école secondaire de Mont fleuri des Seychelles, troisième ex-æquo.

Au secondaire, c’est aussi un écolier sénégalais qui s’est imposé en « production écrite », en la personne d’Abdoul Aziz Touré, élève en 1er E L2A au lycée Demba Diop de Mbour.

Il est suivi de Marie Tevannee Mootoosamy du Mahatma Gandhi Institute Secondary School de Maurice (2ème), Kerry Gladys Ntirampeba et Léonelle Tchombé, respectivement des lycées Saint-Esprit de Bujumbura (Burundi) et Kabambaré 4Lb (RDC).

La Conférence des ministres de l’Éducation des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) organise ce concours depuis 2006, ce concours, dans le but de renforcer sa contribution dans la célébration de la Journée internationale de la Francophonie.

Il se tient, depuis quelques années, dans le cadre de la Quinzaine de la Francophonie, en partenariat avec le Groupe des amis de la Francophonie et les ministères de l’Education des pays concernés.

Outre le Sénégal, dix pays y ont pris part à cette cérémonie de remise de prix à l’amphithéâtre de l’UCAD 2 de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il s’agit du Burkina Faso, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée, de la RDC, des Seychelles et du Tchad.

Au moins 4.000 élèves ont participé à ce concours, pour 48 lauréats primés, en « production écrite », « production artistique » et « mise en scène ».