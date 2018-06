(10 Photos) Les dernières tendances Korités avec les « Sagnsé » artistiques de Astou Dione de la 2Stv

Astou Dione, de la 2Stv, est une femme très stylée. Elle fait montre d’une grande minutie au niveau de son port vestimentaire lorsqu’il s’agit de se présenter devant la caméra. Et elle a raison, car ses efforts ne passent pas inaperçus. Avoir du style, c’est libérer son imagination et faire parler son originalité. Chose que la présentatrice fait. Et, elle le fait bien. En tout cas assez pour pouvoir inspirer celles qui sont encore à la recherche d’un modèle pour leur tenue de Korité.