100.000 enfants-mendiants, 16 talibés tués

Pensionnaires d’écoles coraniques, ils seraient plus de 100.000 enfants talibés forcés de mendier quotidiennement, sous peine de brimades physiques ou psychologiques. Ces abus sévères ont entraîné la mort de 16 d’entre eux ces deux dernières années, selon un rapport de Human Rights Watch (HRW) publié hier mardi 11 juin 2019.

Seize enfants talibés sont morts en 2017 et 2018 « des suites de passages à tabac, d’actes de négligence ou d’une mise en danger par certains maîtres coraniques dans leurs écoles, appelées “daaras” », indique ce rapport de 81 pages, fruit de 150 interviews, dont celles de 88 talibés ou anciens talibés, de 23 maîtres coraniques et de travailleurs sociaux, experts et responsables gouvernementaux.