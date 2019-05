100 millions détournés à la Bhs: Ousseynou Kane renvoyé en correctionnel

Le chef d’agence de la Banque de l’habitat du Sénégal (Bhs) de Matam, Ousseynou Kane, et ses co-inculpés, poursuivis dans l’affaire du détournement présumé de 100 millions de francs Cfa, sont renvoyés en correctionnel.

Libération, qui donne l’information, précise que les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, obtention frauduleuse d’avantages par introduction dans un système informatique, faux et usage de faux en écritures de banque et blanchiment de capitaux.