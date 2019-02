10eme anniversaire de Rewmi quotidien : L’objectivité comme viatique

Rewmi Quotidien a célébré ses 10 d’existence. Une cérémonie qui coïncide avec la distinction de l’homme de l’année 2017, organisée par le Groupe Promo Consulting qui détient l’ADN exclusif de l’Homme de l’année, depuis une décennie. A l’occasion, son président, Mbagnick Diop, a donné ses tips pour devenir un bon journaliste. Morceaux choisis !

« Le but du journalisme n’est ni de déplaire ni de complaire, mais bien de rester objectif avec sa plume. La plume est également aujourd’hui le micro et la caméra.

Cette place centrale et stratégique appelle donc, de sa part, à une très grande responsabilité. Giles Jacob a défini le journalisme comme « un métier prenant, exclusif (…), qui ne supporte pas l’infidélité, aussi exigeant que l’amour et qu’il faut pratiquer avec amour »…. Je dirais également « avec responsabilité»! Car aucune participation démocratique n’est efficace sans ces valeurs qui permettent la connaissance des problèmes de la communauté, des données de faits, des réussites, des échecs, des limites, des atouts et des diverses propositions de solutions. Le pluralisme dans ce secteur délicat de la vie sociale est réel, nécessaire ! Mais ce pluralisme qui garantit une multiplicité des formes et instruments de communication, doit être renforcé par les conditions d’égalité dans la possession et l’utilisation de ces instruments au travers de lois consensuelles et appropriées. Le nouveau code de la presse est pour l’instant, en ce sens, une bouffée d’oxygène…

Le devoir d’éthique

«Nous devons, en tout moment et en toute circonstance, mesurer la responsabilité que nous portons. Nous devons toujours avoir à l’esprit les conséquences, parfois terribles, que pourraient engendrer notre action, nos écrits et nos diffusions. Nous devons toujours avoir comme ligne de conduite le respect de l’éthique et de la déontologie. Seule une exigence éthique, unanimement partagée, permettra de préserver durablement, pour tous, la liberté et la paix. Ce devoir d’objectivité se confond avec le droit du citoyen d’être informé pour bien être édifié sur ce qui cerne et concerne la vie de la Nation. Une question essentielle se pose au système d’information actuel. C’est celle de savoir s’il contribue à rendre le citoyen meilleur, c’est-à-dire plus mûr, plus responsable et plus conscient de ses responsabilités, ou s’il le mène vers le chaos par le piétinement des valeurs et principes qui constituent le fondement de notre nation. Le Groupe Promo-Consulting qui ne cesse d’œuvrer au renforcement des acquis et à la consolidation des métiers de l’information et de la communication, demeure plus que jamais solidaire à ceux qui l’exercent. »

Même son de cloche le président du Cored : « L’acte d’information est un acte de liberté. Nous sommes confrontés à des lois qui ne favorisent pas le véritable déploiement de la presse. Il y a également l’acte de responsabilité. Le journaliste doit faire preuve de responsabilité dans le traitement de l’information. Le journalisme est aussi est un acte de déontologie et d’éthique », a déclaré Bacary Domingo Mané. Le président du Cdeps, Mamadou Ibra Kane, a tenu à féliciter et remercier le président du Groupe Promo Consulting pour son engagement dans le monde de la communication. « Pour préserver la presse, il faut s’inspirer de Mbagnick Diop. C’est un homme à qui il faut rendre hommage pour le travail inlassable qu’il effectue dans le monde des médias », a-t-il dit. Il plaide pour la création d’un fonds d’appui à la presse et la réglementation de la publicité dans les médias. Pour lui, le secteur est porteur et a un rôle à jouer dans le tissu économique et social.

M. BA