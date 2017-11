10ème édition Fesnac Louga de plain-pied dans les préparatifs.

La région de Louga, choisie pour abriter la 10e édition du Festival national des Arts et Cultures (Fesnac), en décembre, promet un spectacle grandiose digne de son histoire et de son patrimoine culturel.

Un Comité régional de développement (Crd) spécial a réuni, au Centre culturel régional de Louga, tous les acteurs impliqués dans l’organisation du prochains Festival national des Arts et Cultures (Fesnac), prévue du 19 au 24 décembre 2017 dans la capitale du Ndiambour sous le thème : « Culture et Emergence du territoire’’. 2017 est en effet consacré année de la culture et le choix de Louga par le chef de l’Etat Macky Sall, pour accueillir les festivaliers, « doit être source de motivation pour cette ville chantre de la culture sénégalaise, a d’emblée déclaré le gouverneur Alioune Badara Mbengue, en ouvrant le Crd. Il a d’ailleurs annoncé le slogan poue ce Fesnac 2017 : « Bumu Sedd ». Un budget de 135 millions de Francs CFA est prévu pour couvrir toutes les dépenses envisagées.

Le Ministère de la Culture a déjà allouée une somme de 1 million cinq cent mille FCFA pour démarrer les activités. Les collectivités locales, les généreux donateurs et les fils de la région sont interpellés pour boucler le budget. Le stade Albouy Ndiaye doit faire le plein à l’occasion de la cérémonie de lancement. Le chef de l’Etat l’exécutif régional préconise d’informer, de sensibiliser et de conscientiser les populations sur l’importance de l’ouverture. Pour lui, la fusion des troupes folkloriques du département pourrait donner à la région un potentiel artistique gagnant. L’engouement, l’envie de réussir et l’expérience des artistes Lougatois « peuvent nous valoir de réelles satisfactions dans ce rendez-vous du donner et du recevoir », estime Alioune Badara Mbengue. L’organisme régional de coordination des activités de vacances (Orcav), par la voix de son président, Ismaël Mbengue Fall, par ailleurs représentant du maire de la commune de Louga Moustapha Diop, confie que chaque ASC va être dans les modalités pratiques pour accueillir une délégation étrangère. La Directrice nationale du Fesnac a pris bonne note des engagements pris au cours de ce Cdr de Louga. Toutefois, les différents orateurs souhaitent la présence effective des maires, mais singulièrement celui de Louga pour donner une autre dimension à cette 10ème édition du Fesnac.

Sidy Thiam