( 11 Photos ) Tout ce qu’il faut savoir sur le mariage de Léo Messi et Antonella Roccuzzo

Ses équipiers seront là…

Malgré les 14 heures de vol depuis Barcelone (Espagne), pratiquement tous ses coéquipiers du Barça ont fait le déplacement, dont Neymar, Luis Suarez, Javier Mascherano ou l’arrière-garde française Samuel Umtiti, Jérémy Mathieu et Lucas Digne.

Mais pas ses coaches

Même les petites mains du club, masseurs, préparateurs physiques et responsables de la logistique, ont été conviées au festin par le quintuple Ballon d’or. En revanche, il n’a pas invité les dirigeants du FC Barcelone, ni Pep Guardiola, ni l’entraîneur sortant Luis Enrique, ni son ancien sélectionneur et rival dans le coeur des Argentins, Diego Maradona.

Une pluie de stars

D’anciens coéquipiers en club, comme Cesc Fabregas, Samuel Eto’o, ou de sélection, Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi ou Sergio Agüero, ne pouvaient pas manquer le rendez-vous.

Cérémonie et noce auront lieu à partir de 19h00 locale (22h00 GMT) au Pullman City Center de Rosario, un complexe hôtel-casino situé tout près d’un quartier chaud et pauvre, Las Flores, base de Los Monos, un groupe de trafiquants de drogue qui sème la terreur à Rosario.

157 journalistes accrédités

La sécurité a été renforcée dans les environs, 300 policiers sont postés sur les 21 km qui mènent de l’aéroport à l’hôtel, la municipalité a refait les espaces verts et éloigné les vendeurs ambulants et les laveurs de vitres installés aux feux tricolores. La liste des invités comporte 260 noms et 157 journalistes sont accrédités pour couvrir l’évènement.

Une robe de mariée

La robe de la mariée, créée par la Catalane Rosa Clara, qui a marié la Reine d’Espagne et habille Eva Longoria, est attendue avec impatience. Conçue à Barcelone, elle a voyagé par avion et a été livrée à Rosario, escortée par deux agents de sécurité. Le secret est bien gardé.

Pas de d’enterrement de vie de garçon ?

Depuis leur arrivée en Argentine le 19 juin, Antonella et son footballeur de mari sont confinés dans leur propriété d’Arroyo Seco, près de Rosario, la retraite argentine du couple. Les deux tourtereaux se sont connus en 1996 et vivent en couple depuis 10 ans. Des rumeurs d’enterrements de vie de garçon pour Lionel et de fête entre amies pour Antonella ont circulé. « Cela semble mission impossible, la ville est pleine de journalistes qui cherchent à capter des images d’eux », a confié une amie d’Antonella à une journaliste de l’AFP.

Peu de fuite… pour l’instant

Seule fuite, l’ancien gardien du Barça José Pinto a divulgué sur Instagram une photo avec Messi en train de partager un « asado », le typique barbecue argentin, avec Gabriel Milito et un cadre du club, Pepe Costa. Depuis mercredi, une douzaine d’avions privés transportant les invités venus d’Europe ont atterri à Rosario.

Shakira très attendue

A l’aéroport, les curieux guettent l’arrivée des stars, mais surtout celle de la chanteuse colombienne Shakira, épouse de Gérard Piqué, compagnon de Messi au centre de formation de la Masia. Dans les rues du quartier Las Heras, où a grandi Messi, on perçoit un air de fête chez ceux qui ne sont pas invités. Vendredi, « on va fêter ça, et j’espère que Leo et Anto, qui est aussi simple et sympathique que lui, auront de la chance », dit Damián Lugoni, 27 ans, vendeur de « choripanes », sandwich à la saucisse.

L’Argentine se prépare au mariage de sa star Lionel Messi

Lionel Messi, la star du FC Barcelone, épouse ce vendredi 30 juillet sa compagne Antonella. 260 invités sont attendus à Rosario, sa ville natale, pour un mariage évalué à 500 000 dollars.

De notre correspondant à Buenos Aires, Les Argentins ne parlent que de cela, surtout dans les médias, et en particulier à Rosario, la ville natale de Messi, où aura lieu le mariage. Mais rien à voir avec l’intérêt qu’avait suscité, il y a 28 ans, le mariage de Diego Maradona. En Argentine, Messi est aimé et admiré, alors que Maradona soulevait, et soulève encore, les passions. Il faut dire aussi que Maradona s’était marié au Luna Park, mythique stade de Buenos Aires, entouré de 1 300 invités, dont 200 venus d’Italie dans un avion spécialement affrété pour l’occasion, et que la fête avait coûté 2,5 millions de dollars. Contre 500 000 dollars pour le mariage de Messi. C’est toute la différence entre le discret et gentil actuel numéro dix de Barcelone et son aîné, éternel mauvais garçon. De fait, si les deux hommes entretiennent des relations cordiales, Maradona ne fait pas partie des 260 invités attendus ce vendredi à Rosario. Coéquipiers et amis d’enfance Parmi les convives, il y aura ses 22 coéquipiers du FC Barcelone avec leurs conjoints, dont son ami Piqué et sa femme, la chanteuse Shakira. Seront également de la fête de grands joueurs argentins dont il est proche, comme Di María, Lavezzi et le Kun Agüero, ainsi que le Brésilien Ronaldinho et l’Uruguayen Luis Suárez, avec son épouse Sofía, amie et associée de celle de Messi, Antonella, dans un magasin de chaussures à Barcelone. Mais les dirigeants du club catalan et les entraîneurs qu’a connu Messi au FC Barcelone, n’ont pas été invités. En revanche, les kinésithérapeutes et auxiliaires techniques du club seront présents. Ainsi que ses amis d’enfance, dont Diego Vallejos, aujourd’hui serveur dans un bar de Rosario qui appartient à la famille Messi. Lié à cette ville où il est né dans un quartier populaire, Lionel Messi épouse une amie d’enfance, sa compagne depuis dix ans et la mère de ses deux enfants, entouré de proches, qu’ils soient célèbres ou non. Un père près de ses sous Le mariage et la fête auront lieu dans un grand hôtel du sud de la ville, à quelques mètres d’un quartier réputé pour son insécurité, naguère dominé par une bande de narcotrafiquants, et où les meurtres sont courants. Initialement, un autre grand hôtel situé dans un quartier chic de la ville avait été choisi. Mais son budget a été jugé trop élevé par Jorge Messi, le père de Lionel, qui gère ses finances. Il s’est donc tourné vers le City Hôtel, dans le sud, beaucoup moins cher, mais en s’assurant les services d’une société de sécurité israélienne. Pour les mêmes raisons, Jorge Messi a également récusé la plus célèbre des Wedding Planners d’Argentine, qui est par ailleurs l’épouse du maire de Buenos Aires, pour l’organisation de la fête, confiée finalement à une agence locale. Le père de Lionel est connu pour être près de ses sous, ou plutôt, de ceux de son fils, et pas toujours dans les règles, puisqu’ils ont été condamnés conjointement pour évasion fiscale en Espagne.

Pour le mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo, les invités et les jets privés arrivent à Rosario en Argentine

300 policiers seront postés le long de la route entre l’aéroport et l’hôtel, pour assurer la sécurité des invités.

MARIAGE – Certains joueurs de football paradent, actrice, chanteuse ou top model au bras, mais pas Lionel Messi. Le quintuple Ballon d’or épouse vendredi la discrète Antonella Roccuzzo, mère de leurs deux enfants et amour de jeunesse.

L’Argentin, 30 ans la semaine dernière, a connu Antonella, 29 ans, sur les bancs de l’école primaire à Rosario (est de l’Argentine). Ils habitaient le même quartier. Mais Lionel focalisait plus sur le ballon que sur les filles. En 2001, il quitte Rosario pour Barcelone. L’histoire d’amour ne débute vraiment qu’en 2008, lors d’un séjour de Messi à Rosario. Il a 20 ans, elle 19.

Qui est invité

Vendredi soir à l’hôtel Pullman City Center de Rosario, lieu de la noce, les paparazzis en auront pour leurs frais. La chanteuse colombienne Shakira et une trentaine de stars du football feront partie des 260 invités, aux côtés des familles et proches des époux.

Neymar, Luis Suarez, le mari de Shakira Gérard Piqué, Angel Di Maria, Cesc Fabregas, Sergio Agüero et sa compagne Karina, célèbre chanteuse de cumbia en Argentine, Javier Mascherano devraient être présents.

Tous les coéquipiers de Messi à Barcelone sont invités. A part Iniesta, qui vient d’avoir un troisième enfant, les autres devraient être là, dont les trois Français Samuel Umtiti, Jérémy Mathieu et Lucas Digne.

Après 10 ans de vie commune et la naissance de Thiago, 4 ans, et Mateo, 1 an, Lionel Messi et Antonella Roccuzzo ont décidé de formaliser leur union. Le mariage civil aura lieu dans le complexe hôtelier, mais aucun élément n’a été communiqué sur une éventuelle cérémonie religieuse.

L’événement le plus important de Rosario

La maire de Rosario, Monica Fein, est aux anges. Les projecteurs sont braqués sur la ville, et ce n’est pas pour un de ces faits divers qui ensanglantent cette cité portuaire où les règlements de compte entre groupes de trafiquants de drogue sont monnaie courante.

« C’est notre citoyen illustre, notre ambassadeur dans le monde », dit-elle. L’autre grande figure née à Rosario est Ernesto Che Guevara (1928-1967), parti faire la révolution à Cuba avec Fidel Castro.

« Rosario respire le football », ajoute Fein, « c’est aussi pour ça que Lionel s’y sent si bien ».

Le Clasico de Rosario, entre le club formateur de Messi, Newell’s Old Boys, et celui d’Angel Di Maria, Rosario Central, est un des évènements de l’année, dépassé en 2017 par le mariage Lionel-Antonella.

La ville nettoyée et sécurisée

Mercredi, les autorités locales ont commencé à faire le ménage aux abords de l’hôtel comme pour un sommet de chefs d’Etat. Ils ont soigné les espaces verts et prié les vendeurs ambulants et les laveurs de vitres postés aux feux tricolores d’aller s’installer plus loin.

La sécurité a été renforcé dans cette zone de la ville, car l’hôtel où se déroule le mariage se situe près de la favela Las Flores, fief de Los Monos (« Les singes », en espagnol), un groupe de trafiquants de drogue.

Jeudi, les premiers avions privés sont attendus à l’aéroport de Rosario. 300 policiers seront postés le long de la route entre l’aéroport et l’hôtel, pour assurer la sécurité des invités.

Depuis leur arrivée à Rosario le 19 juin, Lionel Messi et Antonella Roccuzzo n’ont pas fait d’apparition publique, retranchés dans leur propriété d’Arroyo Seco, en périphérie de Rosario, au bord du fleuve Parana.

Peu attiré par les mondanités, le meilleur joueur du monde vit depuis 10 ans le plus discrètement qu’il peut, car les paparazzis sont toujours à l’affût d’un cliché. A Barcelone comme à Rosario, il passe la plupart de son temps chez lui avec Antonella et leurs deux enfants.

Mais le secret est bien gardé pour la robe de mariée, fabriquée par la Catalane Rosa Clara, spécialiste des robes de mariée pour les stars et les têtes couronnées. Expédiée de Barcelone par avion, la robe est arrivée à Rosario escortée par deux gardes du corps..

Du beau monde au mariage de Messi

Lionel Messi va se marier avec Antonella Roccuzzo ce vendredi à Rosario, en Argentine. Une cérémonie très attendue à laquelle de nombreux joueurs de foot sont évidemment conviés. Une liste qui a fière allure.

