129 EME EDITION DU PELERINAGE MARIAL DE POPENGUINE- Les assurances pour un bon déroulement 

La réunion préparatoire de la 129éme édition du pèlerinage marial de Popenguine s’est déroulée ce mercredi à Dakar, sous la présidence d’Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Ainsi, les différents services ont donné leur accord pour respecter leurs promesses pour une bonne réussite de cette manifestation.

« Nous sommes plutôt rassurés en sortant de cette rencontre par rapport à ce qu’il y avait à faire », a déclaré l’abbé Pascal Diome, Directeur des œuvres. Il s’exprimait à la sortie de la rencontre préparatoire de la 129émedu pèlerinage marial de Popenguine sur le thème : « Marie, Mère et Educatrice : Modèle pour nos familles et nos communautés». Selon lui, tous les chefs de services présents ont donné leurs engagements ou émis certaines réserves qui restent à suivre. A l’en croire, il y a un Crd d’évaluation qui se tiendra la semaine prochaine pour permettre de voir les réalisations des promesses tenues. « Notre devoir est de travailler toujours à ce que les conditions d’organisation s’améliorent. Le Crd que nous venons de tenir, qui est le troisième du genre, confirme l’état d’évolution des différents secteurs d’activités qui constituent l’organisation du pèlerinage », a soutenu l’abbé Pascal Diome. Revenant sur l’initiative des badges qui a commencé l’année dernière, le Directeur des œuvres dira que cela va continuer pour cette édition. «Pour accéder au site du sanctuaire, tout pèlerin en direction de Popenguine devra se munir de son badge, y compris les journalistes », précise-t-il. Quant au Ministre de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, il a exprimé sa satisfaction qu’il a qualifiée de double mesure tout en veillant à ce que les engagements pris soient respectés. « Nous attendons la tenue de la manifestation d’abord qui a ses particularités et ses difficultés qui nécessitent beaucoup d’efforts, surtout les questions de sécurité et de santé. Nous sommes obligés d’être regardants sur la tenue de cette manifestation », a-t-il dit. Et de poursuivre : « C’est rassurant, mais on va surveiller. Le gouverneur va travailler au monitoring sur la situation à partir de maintenant pour qu’on ne soit pas surpris de quelques manquements qui seraient notés le jour de la manifestation ». S’agissant la modernisation de Popenguine, le Ministre de l’Intérieur soutient que la balle est niveau du Clergé. « Nous avons remis la maquette et le Président de la République s’est engagé à moderniser cette cité religieuse. Celle-ci ne peut se faire qu’en fonction de la maquette qui sera validée par l’autorité religieuse », a expliqué Abdoulaye Daouda Diallo. D’après lui, lors sa dernière rencontre avec Mgr Benjamin Ndiaye, l’Archevêque de Dakar lui a dit qu’ils sont dans les dernières retouches. « Dès que nous disposerons de la maquette, nous allons incessamment commencer les travaux. Rien ne s’oppose à ce que cela se fasse », a conclu M. Diallo.

Zachari BADJI