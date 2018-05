(13 Photos) Distribution de “Ndogou” de Birane N’Dour et le chanteur Pape Diouf

Tous les ans, à l’occasion du mois de Ramadan, nombreuses sont les célébrités à distribuer des dons. Le plus souvent, ce sont des “Ndogou” qui leur permettent de se mélanger aux populations avec qui elles peuvent ainsi échanger. Dans ce sens, Pape Diouf et Birane N’Dour n’ont pas dérogé à la règle. L’artiste et le fils du roi du Mbalakh se sont investis socialement, pour le grand bonheur des personnes qu’ils ont croisées sur leur chemin.