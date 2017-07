( 13 photos ) Léna Guèye a finalement divorcé avec Balla Gaye 2 – Les raisons avancées … En fait, c’est Léna qui a …

Léna Guèye a finalement divorcé avec Balla Gaye 2 – Les raisons avancées (déception, violences conjugales…)

Leur mariage a, pourrait-on dire, duré le temps d’une rose. En effet, dakarposte, tient de bonnes sources, que le divorce a été consommé entre le lutteur Balla Gaye et l’actrice Léna Guèye.

Que s’est il passé? « En fait, c’est Léna qui a demandé la séparation après avoir vécu la déception de sa vie avec Balla Gaye, réputé violent. Je ne sais pas si elle a été frappé, mais toute l’opinion est témoin de cette scène de violence conjugale entre Balla et son autre épouse » avons-nous pu glaner de ce proche du lutteur.

Faux, bat en brèche un autre compagnon du « Lion de Guédiawaye », qui croit savoir que « Léna s’était mariée avec Balla Gaye parce qu’elle venait de vivre une déception amoureuse avec un de ses copains qui vit aux USA ».

Autrement dit, renchérit notre interlocuteur, »Léna, qui ressentait le chagrin, a voulu se venger du gars, lui montrer qu’elle a réussi à avoir un mari plus célèbre et plus nanti. Elle a voulu profiter de Balla Gaye, malheureusement elle est tombée dans son propre piège. Elle n’a pas eu l’effet escompté ».

Quoi qu’il en soit, faudrait-il rappeler qu’ aucune relation n’est éternelle. Balla et Léna ont été ensemble pendant un certain temps. Ils ont appris, comme tout couple, des choses l’un de l’autre. Ils ont vécu des moments passionnants.

Séparés, le temps est donc venu pour une nouvelle période, de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres. C’est dire…

Mamadou Ndiaye

rewmi avec galsen221