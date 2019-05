137 milliards pour la construction 18 ponts et autoponts

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm, annonce la construction prochaine de 18 ponts et autoponts dont 13 à Dakar pour coût global de 137.306.760.630 FCFA.

Il s’exprimait hier à l’issue d’une visite effectuée sur des sites des ouvrages d’autoponts sur la VDN au niveau de la Citée Keur Gorgui et de Saint Lazare, en présence du chef d’ouvrage.

Keur Gorgui, en passant par Saint Lazare, AIBD-Mbour-Thiès à Thiombokh, le poste de contrôle de Thiès, sont les lieux visités.

61 milliards de FCFA pour la sous-traitance

Sur les 18 projets, il est projeté une création de 2000 emplois directs, ce qui correspond à 9 milliards de FCFA en termes de rémunération.

Sur le volet emploi indirect, il y aura beaucoup de sous-traitants. Dans ce contrat après négociation, on a réussi à assurer 45% de sous-traitance à des entreprises de droit sénégalais. Par rapport à la sous-traitance, il est prévu un montant minimum de 61 milliards de FCFA.

Ce programme de ponts et autoponts impactera positivement le désenclavement dans les régions de Sédhiou, Saint-Louis et de Ziguinchor. Pour les ouvrages projetés, il y aura 13 autoponts dans la région de Dakar et 5 ponts dans les régions.

En effet, le programme est prévu pour une durée d’exécution de 44 mois pour la réalisation de 5390m de linéaire de ponts et de 11 km de bretelles de raccordement.

Revenant sur les difficultés, le ministre a indiqué que beaucoup de contraintes d’ordre administratif pour les ouvrages d’autoroutes ont été notées.

« Nous allons trouver des solutions avec l’administration territoriale, notamment le préfet et le gouverneur de Dakar qui vont nous permettre d’avancer. Nous allons rendre compte rapidement au Président de la République et les ministres concernés pour mutualiser les efforts sur la mise en œuvre de ces ouvrages », a-t-il promis.