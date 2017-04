137e APPEL DE SEYDINA LIMAMOU LAYE: La bonne couverture du réseau téléphonique au menu des doléances

Le comité d’organisation du 137ème Appel des layènes prévu les 27 et 28 avril prochain a tenu une réunion nationale sous la présidence du Ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique. Une occasion pour le comité d’organisation d’interpeller le ministre de tutelle d’assurer la bonne couverture du réseau téléphonique ainsi que la transmission des cérémonies durant l’Appel,

Dans un souci de réussir le pari du 137e Appel de Seydina Limamou Laye, le comité d’organisation a exprimé ses doléances par rapport à la fourniture des services téléphoniques. Pour cela, il demande aux autorités : « la mise en place de 15 lignes téléphoniques dans les lieux des différentes manifestations, ainsi qu’une bonne couverture du réseau téléphonique ». Et de rappeler à la SONATEL de mette à sa disposition : « au moins 15 postes de travail pour équiper le centre de presse, au lieu des 15 postes promis ». Dans cette même dynamique, le secrétaire General du groupement central des Layenes, préoccupé par ce hic, se désole : « C’est un secteur qui nous préoccupe encore, et nous espérons que la SONATEL prendra les dispositions nécessaires pour le régler avant l’Appel à côté des autres services de télécommunication ». Le Secrétaire Général confirme que si aucune solution n’est trouvée d’ici la tenue de la manifestation religieuse, il y aura un risque de perturbations dans les retransmissions des cérémonies. Le problème d’assainissement a été aussi au menu des doléances de la communauté. Le secrétaire général du Groupement central des Layenes rappelle qu’il y a (…) des eaux qui stagnent devant le domicile du Khalife et des solutions ont été préconisées, souligne-t-il, pour prendre en charge [ce problème] dans le cadre du Programme de lutte contre les inondations.

Le ministre de tutelle, Abdoulaye Daouda Diallo, face à ces doléances exprimées par le comité, rassure : « Nous devons travailler à ne pas avoir de ratés le jour de l’événement. Tout sera mis en œuvre pour que l’Appel puisse se passer dans d’excellentes conditions ». Vu le nombre important de fidèles répondant à l’Appel de Seydina Limamou Laye, le ministre d’assurer que la sécurité dans ce genre de manifestation, demeure un élément de préoccupation majeure. Et de poursuivre : « C’est pour cela que davantage d’efforts seront faits pour sécuriser les lieux ». A l’en croire, Le gouverneur de Dakar, les forces de défense et de sécurité veilleront à la bonne tenue de la manifestation, invitant les populations à rester en alerte, pour dénoncer tout acte suspect.

Safiyatou DIOUF