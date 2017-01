13E EDITION DES CAURIS D’OR Mbagnick Diop veut e

La 13e édition de la plus prestigieuse soirée de remise des Cauris d’Or aura lieu le 1er avril 2017. Lors d’une réunion d’installation de l’équipe, hier, le Président du Mouvement des entreprises du Sénégal, Mbagnick Diop, a indiqué que cette édition sera orientée sur le thème : “Les valeurs du succès”. Au cours de cette réunion, le perfectionniste Mbagnick Diop a encore promis des innovations de taille.

Le Président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), Mbagnick Diop, et son équipe organisent, le 1er avril 2017, la 13e édition de la plus prestigieuse soirée de remise des Cauris d’Or. En prélude à ce grand événement, le Président Mbagnick Diop a animé, hier, une réunion d’installation de l’équipe d’organisation. Cette rencontre a été d’une importance capitale car elle a constitué le point de rencontre et de communication entre les organisateurs. Selon le Président Mbagnick Diop, cette réunion permet de bien veiller en partie à la bonne organisation de la soirée. Il faut dire que le thème choisi pour cette édition est : “Les valeurs du succès”. Revenant sur le choix dudit thème, Mbagnick explique que dans “valeur”, il y a l’éthique, la compétence, l’excellence, le courage, l’excellence, etc. Et, c’est la somme de toutes ces valeurs qui constituent le succès. En effet, avec les Cauris d’Or, le Président Mbagnick Diop et son équipe visent à magnifier le savoir-faire de nos chefs d’entreprise, à célébrer et à magnifier le secteur privé sénégalais. Par ailleurs, chaque année, des innovations de taille sont apportées par le perfectionniste Président du Meds. “ Pour cette édition 2017, on essaye encore d’innover. Chaque année, on change de thématique et pour 2017, on a choisi “ les valeurs du succès”. Dans le passé, nous avions choisi des thèmes comme “la référence”, “retour aux sources après les 10 ans », entre autre thèmes ”, a-t-il rappelé. Avant d’enchaîner : “ les Cauris d’Or est un événement exceptionnel qui est suivi à travers le monde. C’est une machine, un rouleau compresseur (…) et lors de la première réunion d’installation de l’équipe, hier, nous avons vu les experts d’ici et d’ailleurs prendre part à la rencontre. Et, c’est la somme de tous ces experts qui font que le produit est excellent”. En termes d’innovations, il y a également la mise en place des cartes Platinium (sous forme de cartes de crédit) pour l’accès à la salle. Mbagnick Diop de déclarer : “ Après le Gold Card et le Black Card, nous avons choisi “Platinum Card”. Ce sont des cartes qui sont aussi prestigieuses. Le Platinium est aujourd’hui le top des cartes de crédit. Chaque année, on essaye d’innover dans l’organisation et je pense que cette année, nous allons encore innover”. Toutefois, Amadou Niang, Directeur du Groupe Promo Consulting, Mme Bâ, Directrice exécutive, entre autres intervenants, ont, tour à tour, manifesté leur volonté à travailler ensemble pour la réussite de ce grand événement. Car, le Président Mbagnick Diop a fait comprendre à son équipe qu’il veut faire une édition exceptionnelle comme chaque année. “ Je me réjouis d’être le concepteur des Cauris d’Or qui fait aujourd’hui le tour du monde et chaque année, nous essayons d’exceller, de faire des choses extraordinaires. Le 1er avril 2017, nous allons essayer d’offrir aux Sénégalais, aux Africains, au monde entier, des choses exceptionnelles”, a-t-il encore dit.

Cheikh Moussa SARR