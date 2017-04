Même si le président de la République Macky Sall use de son intelligence politique en retirant sa famille (Aliou Sall et Abdoulaye Timbo) de la tête des listes électorales pour la 13e législature dans leurs fiefs respectifs Guédiawaye et Pikine, l’opposition elle, s’unit pour une large majorité à l’Assemblée nationale. Très déterminés à faire face à Macky Sall, des maires et chefs de partis font commune mesure et lancent l’ «Initiative 2017 » en vue des prochaines joutes électorales.

Conscients de la capacité du président de la République de réduire à néant son opposition, ces derniers se veulent déterminés et font barrage au chef de l’Etat aux élections législatives prévues le 30 juillet 2017. A titre justificatif, Cheikh Bamba Dièye rappelle : « Tout a commencé en 2012 au moment où on a noté une rupture des promesses faites par Macky Sall et son gouvernement, à savoir la gestion sobre et vertueuse, la traque des biens mal acquis, la rupture qu’on nous avait tant chantée à longueur de journée, bref les dérives de Macky Sall qui se matérialisent par l’arrestation arbitraire de certains ténors de l’opposition tel que Khalifa Sall ». La présence et la continuité de Macky Sall au sommet de la République, prévient-il, est un danger pour chaque citoyen et une menace grave sur les libertés citoyennes. Mettons-y un terme ». A cet effet, l’ancien maire de Saint louis a souligné que Khalifa Sall est l’ « élément déclencheur » de cette mobilisation, comme tête de liste naturelle de la coalition. Et d’ajouter qu’il est aussi « l’élément déclencheur de ce mouvement de lutte contre les injustices, la gabegie, cette confiscation de liberté, soit le porte-étendard de cette belle initiative ».

Vu que l’heure n’est plus aux invectives et diatribes, le maire des Parcelles Assainies a indiqué : « l’heure est grave et il est temps de se mobiliser ». Pour rompre avec la situation qui prévaut à l’Assemblée nationale où ceux qui étaient censés défendre le peuple, a-t-il martelé, s’avèrent plutôt des députés au service du président et de la Première dame et non du peuple. Avant de préciser qu’il urge d’arriver à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation sous un même dénominateur commun, à savoir l’Initiative 2017 et derrière le maire Khalifa Sall.

Safiyatou Diouf