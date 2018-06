140 pécheurs sont morts en 2017

Le bilan macabre des chavirements de pirogues des pêcheurs fait froid dans le dos. La mer a tué plus que le bon Dieu en 2017. Selon la Rfm, 140 personnes sont mortes ou portés disparus en mer. La fréquence des accidents survient généralement la nuit, a révélé Adama Faye, directeur adjoint de la Protection et de la Surveillance de la pêche. Dans les colonnes de l’Observateur, la Direction de la protection et de la surveillance de la pêche (DPSP) dénombre 371 rescapés dans 92 accidents répertoriés en 2017. Ces pertes en vies humaines sont toutes ou presque occasionnées par le non-respect du port de gilet de sauvetage et de l’information météorologique, explique le directeur général de la DPSP.