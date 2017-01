POUR 15.000 F VOLES DANS UN BUS TATA Ndiana Ndiaye écope de 2 ans de prison ferme

Les voleurs sont avertis. En effet, un des leurs, Ndiana Ndiaye, pour avoir subtilisé 15.000 F à bord d’un bus Tata, proféré des menaces et autres, a été condamné à 2 ans de prison ferme par le Président du tribunal des flagrants délits de Dakar.

Depuis un certain temps, les gens dénoncent le comportement de certaines personnes dans les transports en commun. Il s’agit des cas d’attouchement, de vol de plaisir et de matériels qui sont plus fréquents dans les bus Tata, dont celui qui nous intéresse présentement. L’affaire a été jugée, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il ressort des débats d’audience que le nommé Ndiana Ndiaye a été attrapé par une foule pour vol dans un bus. Sur ce, il a été déféré pour vol à bord d’un moyen de transport et menaces de voie de fait ou de violences au préjudice de Ousmane Bâ. En effet, le jour des faits, le mis en cause a pris un moyen de locomotion, notamment un bus Tata, pour se rendre quelque part. Au cours de son voyage, Ndiana Ndiaye a profité de la surcharge du bus pour dérober la pochette d’un passager répondant au nom d’Ousmane Bâ. Aussitôt son forfait, il a voulu prendre la poudre d’escampette mais, Ousmane Bâ a vite senti que le sieur Ndiaye lui avait pris sa pochette. Selon M. Bâ, il avait dans sa pochette la somme de 15.000 francs, entre autres pièces. C’est ainsi qu’une foule s’est lancée à la poursuite de Ndiana et l’a appréhendé.

“Dama Nékone cii situation rek Monsieur le Président…”

Malgré le fait qu’il ait sorti dans son sac à dos une pompe à gaz pour apeurer la foule, cette dernière a réussi à l’appréhender à seulement quelques mètres. C’est sur ces entrefaites qu’il a été conduit au commissariat où il a reconnu les faits. Attrait à la barre du tribunal des flagrants délits, hier, il a encore reconnu les faits, arguant qu’il avait un sérieux problème, expliquer son geste. “Dama Nékone cii situation rek Monsieur le Président”, dit-il. Toutefois, il a nié avoir exercé de la violence sur les gens qui s’étaient lancés à sa poursuite. Sur une question de savoir pourquoi il détenait une pompe à gaz, le prévenu a soutenu à la barre qu’il l’avait trouvé le sac qu’il avait par devers lui. A l’en croire, le sac ne lui appartenait pas, il l’a juste pris auprès de quelqu’un pour y mettre quelques bagages. Vu la gravité des faits, le procureur a requis l’application de loi. Sans avocat, le prévenu a, pour assurer sa défense, dit qu’il avait un problème qu’il devait à tout prix régler. Malheureusement pour lui, il a atterri entre les mains de la justice. Au terme de son jugement, il a été déclaré coupable avant d’être condamné à une peine d’emprisonnement de 2 ans de prison ferme.

Cheikh Moussa SARR