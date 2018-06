(15 Photos) Les images du baptême de la fille de Modou Mbaye

Modou Mbaye est depuis une semaine le papa d’une petite fillette. Un bonheur que l’animateur de la 2Stv a partagé avec ses proches et sympathisants à l’occasion du baptême dont Galsen221 vous propose les images à travers lesquelles on peut voir son père Bécaye ou encore son oncle Abdoul Aziz. Nous félicitons Modou Mbaye et son épouse, tout en souhaitant une longue vie au nouveau-né.