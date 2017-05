15 recettes apéritives à base de tomates cerise

Découvrez toutes nos recettes apéritives !

Un brin cerise, franchement tomate, le plus craquant des fruits se dévore comme un légume. Une bonne nouvelle pour les amateurs d’amuse-bouches légers comme pour les allergiques aux légumes, tant la coquine est craquante ! Rouge amour ou jaune soleil, sucrée ou acidulée, ronde ou allongée, la belle cumule les avantages pour mieux régaler… Le coup de grâce ? Comme sa cousine la tomate, elle déborde d’antioxydants aux mille bienfaits !

Et si on changeait du bol de tomates cerise prêtes à picorer ? Réinventez l’apéritif avec des bouchées au chèvre ou des roulés de tomates cerise au fromage, osez les toasts au chèvre frais ou le velouté de tomates cerise en verrines. Le joli fruit assure en crostini de tomates cerise à l’avocat, cartonne en verrines tomate mozzarella et emballe en tartelettes express aux tomates cerise, pour qui ne choisit pas les tomates cerise en pics au caramel et au sésame…

Encore ? Pas de souci pour la jolie tomate, servie en bruschetta aux tomates cerise ou tapas au saucisson. L’apéro fait un tabac avec les verrines de tomates cerise et radis rose au crumble de fromage frais, les sucettes de tomates cerise farcies ou les tartelettes au fromage frais… et on ne vous a pas encore parlé des si bluffants bouquets de brochettes apéritives sur cœur de pomme, une merveille santé à picorer sans retenue !