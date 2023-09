155 candidats interpellés par la gendarmerie

Suite à d’intenses opérations de sécurisation durant la période du 1er au 5 septembre 2023, 155 candidats à l’émigration clandestine ont été interpellés entre Fatick, Mbour et Dakar par la gendarmerie. Trois pirogues, un moteur hors-bord de 40 chevaux et 23 bidons de 601 l de carburant ont été saisis. La gendarmerie assure que les tentatives d’émigration clandestine se sont intensifiées durant cette période de préparation du grand Magal de Touba. En effet, le jour du Magal, 550 Sénégalais ont été secourus dans les iles Canaries. La gendarmerie appelle à plus de vigilance face à ce phénomène qui décime la jeunesse.

