16 migrants dont des Sénégalais périssent dans un accident

Ce samedi 27 avril 2019, 16 migrants sont morts suite à un accident sur la route de Nador au Maroc. Elles sont de nationalité ivoirienne, guinéenne, sénégalaise et congolaise. Les corps sans vie ont été déposés à la morgue de Berkane et Saidia et les vivants à Oujda dont 17 blessés graves.