1,7 tonne de drogues incinérée

Une tonne et 700 Kilogrammes de drogues ont été incinérés, ce lundi dans les fours de la Société Sococim à Rufisque. La cérémonie d’incinération de la drogue, composée de chanvre indien, de haschich, de la cocaïne et de l’héroïne, a été présidée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye. Il s’est félicité de la baisse de la quantité de drogue incinérée par rapport à l’année dernière. Pour preuve, en décembre dernier, la quantité de drogue saisie était de 4,5 tonnes. Une baisse qui s’explique selon lui par les efforts déployés par les forces de l’ordre dans la lutte contre les drogues et les saisies opérées dans les régions.