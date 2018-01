17e édition Atelier Training du Meds 1590 emplois offerts aux jeunes forumistes

Le Ministre de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la Main-d’œuvre, a présidé, hier, à l’Auditorium du CESAG, la 17ème édition de l’atelier training du MEDS, en prélude de la 17e édition du Forum du 1er emploi. Abdoulaye Diop a annoncé, à cette occasion, l’octroi de 1590 emplois aux jeunes forumistes.

Une bonne nouvelle pour les jeunes en quête de leur premier Job. Ils étaient massivement venus au Cesag s’entraîner à dénicher leur 1er job. Le Meds, en partenariat avec l’Etat du Sénégal, a mis les bouchées doubles en offrant 1590 postes aux jeunes forumistes. Silence religieux et applaudissements nourris ont saccadé cette bonne nouvelle annoncée par le Ministre de l’Emploi. Devant des milliers de jeunes, le ministre Abdoulaye Diop a vivement et longuement été ovationné pour le discours solidaire et galvanisant qu’il a tenu à l’assistance. « Avec le MEDS, ils vont voir les profits dont ils ont besoin. Ceci est prévu pour 2018 et les informations vont commencer dans les deux mois à venir», a-t-il informé. Pour le ministre, «combattre et vaincre le chômage devient une nécessité, voire un impératif, pour réduire la fracture sociale, garantir la stabilité des institutions et préserver la paix civile.» Conscient de cette réalité, dira Abdoulaye Diop, le gouvernement a fait de la lutte contre le chômage une priorité nationale qui mobilise des initiatives diverses car l’emploi, loin d’être un secteur isolé, est une conséquence des politiques économiques et sociales. C’est dans ce cadre qu’il a soutenu que le forum du 1er emploi est devenu le plus grand rassemblement de jeunes en quête d’une première expérience professionnelle. Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministre de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la Main-d’œuvre, reste très attentif à cet évènement, fruit de l’imagination féconde du MEDS et la générosité de ses membres de ses membres chefs d’entreprises. « Cette rencontre constitue un espace d’espoir et une opportunité pour les jeunes demandeurs d’emplois, notamment ceux diplômés de nos écoles, universités et institutions », a-t-il souligné. Et d’ajouter que le chômage constitue actuellement un fléau mondial auquel sont confrontés tous les pays. Il est devenu une préoccupation universelle qui crée partout la pauvreté et le désœuvrement.

Explorer l’auto-entreprenariat

A l’en croire, tout le monde est d’accord que l’Etat, malgré tous les sacrifices consentis ces dernières années pour recruter des milliers de jeunes, ne peut accueillir tous les diplômés et les ouvriers spécialisés. Le secteur privé, non plus, malgré son dynamisme, ne peut pas offrir suffisamment de postes pour absorber le chômage. De ce fait, le Ministre de l’Emploi exhorte d’explorer l’auto-entreprenariat en développant les moyens d’assistance et d’appui aux jeunes porteurs de projets qui veulent s’investir dans l’entreprenariat privé. Pour sa part, Malick Sow, Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a laissé entendre que la volonté politique de donner la priorité à l’emploi des jeunes et à l’insertion professionnelle, a été matérialisée dans le projet de loi de finance 2018 avec pas moins de 426 milliards aux secteurs sociaux. Selon M. Sow, aujourd’hui, l’emploi des jeunes constitue plus que jamais une préoccupation majeure pour le gouvernement du Sénégal. Conscient d’un tel en enjeux, le chef de l’Etat a créé une structure dénommée Agence nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ). S’adressant aux jeunes chercheurs, le Secrétaire général du Ministère de l’Enseignement supérieur leur a dit : «Travaillez, ne renoncez pas et n’abdiquez jamais». Rendez-vous est donc pris pour la 17e édition du forum du 1er emploi qui aura lieu du 6 au 7 février 2018.

Zachari BADJI