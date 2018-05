18e AG du Meds: Entre bilan, environnement des affaires et perspectives

Le Mouvement des Entreprises du Sénégal organise, samedi 05 mai 2018, son assemblée générale. Une occasion pour l’organisation patronale de faire le bilan de ses activités en 2018 et décliner sa feuille de route pour 2019. En prélude à l’évènement, Rewmi Quotidien s’est entretenu avec la vice-présidente du Meds, Mme Ndèye Awa Mbaye, et le secrétaire général du Meds Modou Mboup.

Mme Ndèye Awa Mbaye vice-présidente du Meds :

«Le Meds, la seule organisation à respecter la parité lors de la remise des cahiers de doléances»

‘’Le Meds organise, ce samedi 5 mai, sa 18ème Assemblée au cours de laquelle il sera question de faire le point sur les activités de notre mouvement de l’année écoulée. Nous allons également échanger et faire le bilan sur tous les plans avec les membres du bureau sortant. Ça sera aussi l’occasion de réélire un nouveau bureau et de décliner la feuille de route pour l’année à venir. Vous savez, notre organisation patronale qu’est le Meds compte beaucoup de femmes chefs d’entreprises et, aujourd’hui, nous sommes très orientées vers des activités de promotion du genre, notamment de la femme, parce que cette dernière constitue un maillon très fort dans l’économie nationale. C’est pourquoi le Meds a choisi de mettre la femme en encourageant toutes les entreprises féminines. Je vais raconter une anecdote : lors du 1er mai, à l’occasion de la cérémonie de remise des cahiers de doléances au Palais, le Meds a été la seule entreprise à avoir respecté la parité. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Il y a quelques années, le Président de la République, M. Macky Sall l’avait souligné. »

Modou Mboup secrétaire général du Meds :

«Le Meds est une organe de proposition»

«Le Meds est un mouvement de rupture. Depuis sa création, nous avons travaillé sur des concepts extrêmement importants et nous avons joué un rôle de premier plan pour la promotion des PME et PMI sénégalaises. Le Meds a produit une documentation de qualité qu’est le Livre blanc, dans lequel il a fait des propositions pertinentes. Lesquelles, si elles sont appliquées, peuvent contribuer à assainir notre environnement économique et social. Le livre blanc du Meds a examiné de fond en comble notre environnement économique, financier et la situation de l’entreprise sénégalaise dans cet environnement pour proposer des solutions aux difficultés qui entravent notre essor économique. Ce libre blanc qui a été remis aux autorités sénégalaises, notamment le Premier ministre, a été apprécié par le gouvernement et aujourd’hui, plusieurs des propositions faites sont prises en compte par l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. Le Meds est un acteur important et incontournable dans notre environnement économique. La réflexion sera axée sur les questions d’intérêt, notamment le rôle des infrastructures sur notre économie, la place de l’économie numérique dans le développement de l’économie sénégalaise, les questions liées au code des impôts, à l’accès au marché public et au financement de l’entreprise sénégalaise. Toutes ces questions importantes pour notre économie sont prises en charge par le Meds. Donc, c’est dire que le Meds n’est pas seulement une organisation qui réclame des avantages, mais c’est aussi une organisation de propositions, d’innovation.»

« Evolution positive de l’environnement des affaires »

« Au Sénégal, l’environnement des affaires évolue de manière positive. Depuis dix ans, l’Etat du Sénégal a pris des mesures importantes qui ont contribué à faciliter notre activité. Aujourd’hui, pour créer une entreprise, il faudra trois jours. Auparavant, il fallait près d’un mois pour avoir sa société. Avec la dématérialisation, nos activités de dédouanement pour l’importation et l’exportation c’est chose aisée. Il y a la dématérialisation pour les déclarations d’impôts qui font gagner du temps. Tout cela, à mon avis, a contribué à rendre l’environnement plus attractif. Mieux, nous connaissons moins de coupures d’électricités. Il y a 6 à 7 ans, celles-ci nous avaient causé un grand tort. Nos entreprises étaient obligées de faire recours aux groupes électrogènes individuels pour fonctionner. Donc, c’est pour dire globalement que notre environnement des affaires se bonifie et est en train de s’améliorer. Nous encourageons le gouvernement à continuer sur cette lancée. Car tout ce qui est bon pour l’entreprise, est bon pour le Sénégal. L’entreprise est le foyer de l’investissement, de la création d’emploi. Sans investissement, il n’y a pas de richesse et sans richesse, il n’y a pas de recul de la pauvreté et de victoire sur la précarité.»

« Le Meds va continuer à jouer son rôle de veille»

« Le Meds étant une organisation dynamique. Nous allons continuer la réflexion sur ces questions importantes. Vous savez, l’économie est un secteur mouvant et à chaque moment, il y a de nouveaux paradigmes qui s’imposent. Par conséquent, il faudra proposer des réponses nouvelles, innovantes et pertinentes. Le Meds va continuer son rôle de veille à chaque fois que cela est nécessaire. Nous ferons des propositions sur les nouvelles conditions de l’économie. Notre chantier le plus immédiat est de capitaliser nos réalisations de 18 ans d’investissements dans un rapport. Ce, pour consolider nos acquis afin de nourrir les politiques publiques du Sénégal.»

Zachari Badji