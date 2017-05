190 CHIENS ERRANTS ABATTUS DANS LES COMMUNES DE GNIBI ET DE KAFFRINE

Le service départemental de l’élevage de Kaffrine a annoncé, mercredi, avoir abattu 190 chiens errants dans les communes de Gnibi et de Kaffrine, dans le but de protéger la santé humaine et le cheptel.

‘’La rage, dès qu’elle se déclare, elle est fatale. C’est pourquoi nous prenons toutes les dispositions pour abattre tous les chiens errants qui peuvent être potentiellement porteurs de rage, pour protéger la population et le cheptel’’, a expliqué à l’APS le chef du service départemental de l’élevage de Kaffrine, Astel Amadou Diop Faye. Elle a précise que son service a mené cette semaine ‘’deux opérations d’abattage des chiens errants’’. ‘’83 chiens ont été abattus dans la commune de Kaffrine et 107 pour la commune de Gnibi’’, a-t-elle détaillé. ‘’L’abattage des chiens errants se fait par qu’ils sont souvent porteurs du virus de la rage. Et pour protéger la santé humaine, surtout des enfants, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a jugé nécessaire d’éliminer ces chiens avant qu’il ne soit trop tard’’, a-t-elle justifié. Elle a salué l’aide de la mairie de Kaffrine et celle de Gnibi, qui ont financé ces opérations d’abattage, avant d’appeler toutes les collectivités locales à accompagner des activités de ce genre. Cette opération d’abattage des chiens errants, qui vise essentiellement à lutter contre la rage, est la deuxième du genre après celle organisée dans la commune de Kaffrine en mars dernier et au cours de laquelle 28 chiens ont été abattus.