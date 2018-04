1er mai : Les hôteliers dénoncent leurs mauvaises conditions de travail

Célébré un peu partout dans le monde, le 1er mai marque la fête du travail. Une occasion qui a été saisie par les hôteliers pour exposer leurs mauvaises conditions de travail. Ils lancent un appel au Président de la République pour être rétablis dans leurs droits.

Ils ont tenu une rencontre 48 heures avant le jour de la célébration de cette fête. Selon Doudou Cissé, Secrétaire général de la section régional du syndicat des travailleurs dans l’hôtellerie et de la restauration, « les hôteliers sont exposés à plusieurs risques. Au moment où les syndicats des autres secteurs s’agitent un peu partout, ceux qui travaillent dans le domaine de l’hôtellerie ne doivent pas se taire. C’est un secteur à problème qui compte plus de 14.000 employés partout au Sénégal. Mais puisqu’ils ne sont pas unis, leurs employeurs font ce qu’ils veulent ». Selon toujours M. Cissé, « Il y a des hôtels où les délégués subissent une pression terrible. Un protocole de chômage technique a été signé entre les employés et les délégués, n’est pas respecté par les premiers nommés. Les travailleurs peuvent rester 4 mois sans salaire. Il est donc temps que l’on réfléchisse sur leur sort. Pour la retraite à 60 ans, le problème demeure et un appel a été lancé à tous les travailleurs de refuser que leurs employeurs les emmènent à la retraite à 58 ans. » Doudou Cissé exhortent ses camarades à refuser ou porter plainte auprès du tribunal du travail. Il soutient que personne ne peut comprendre que l’arrêté ministériel qui signe la convention de la retraite à 60 ans soit aujourd’hui bafoué.

« Les travailleurs des hôtels ne doivent pas accepter certaines pratiques. Nous, nous lançons un appel au Président de la République pour que nos doléances soient prises en compte. Je demande l’unité de tous les travailleurs, personne ne doit régler son propre problème au sein de son entreprise », dira M. Cissé. Il y ajoute que « les auberges ont appauvri les hôtels. Les 5 millions du président doit être mieux gérés pour soutenir les hôtels qui ont des problèmes. La houle y a fait des dégâts ».

Sada Mbodj