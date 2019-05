1er Mai: Un rituel banalisé

Le 1er est la fête des travailleurs. Elle est fêtée chaque année, en grande pompe, avec une mobilisation quasi-générale de toutes les centrales syndicales.

Le Chef de l’Etat et les Gouverneurs dans les différentes régions s’affairent à la tâche en recevant les cahiers de doléances des travailleurs.

Cette année, les syndicalistes ont insisté, entre autres préoccupations, sur la généralisation de la hausse des salaires dans le privé, le système d’indemnisation dans le public, le respect des accords, la baisse des prix des denrées, etc.

C’est généralement le moment pour certains de bander les muscles, de menacer de descendre sur le terrain et, pour d’autres, de tresser des lauréats à l’Etat. Comme d’habitude.

Le problème, c’est que c’est presque devenu un rituel. Et un rituel banalisé du reste.

Ce sont les mêmes sempiternelles revendications, posées par les mêmes syndicalistes sans que, vraiment, la situation ne change. Un bilan exhaustif ne nous semble pas avoir été tiré par les acteurs pour connaitre les avancées et autres retards en la matière.

Comme dans tout rituel, chacun s’empresse de jouer son rôle, travailleurs, patronat et Etat, en priant que la journée passe vite pour que l’on passe à autre chose, c’est-à-dire à la routine en matière. Et quelle est cette routine en matière de travail au Sénégal ?

C‘est que c’est un miracle d’avoir du travail, un miracle de le conserver, un miracle d’avoir un bon salaire et un miracle de se faire payer à temps.

Quand nous disons ‘’miracle’’, nous sous-entendons ‘’exception’’. Car, la règle, ici, c’est l’informel, à outrance, dans les secteurs de travail. L’Inspection du travail a besoin, elle-même, de secours. Les syndicalistes s’embourgeoisent parce que prenant des privilèges et s’y accrochant, le patronat a tellement de soucis de préservation de l’outil de travail qu’il croit en général faire un privilège à quelqu’un que de le recruter.

Dans ce tohu-bohu, le 1er mai passe comme une sorte d’exécutoire qui permet à chacun de se donner bonne conscience, en laissant croire que les choses se passent normalement.

Entre nous, qu’est-ce l’Etat fait de ces cahiers de doléances qui lui sont remis chaque année ? Eh bien, ils dorment dans des tiroirs, en attendant l’année suivante.

Ici, il faut de longues journées de grèves, parfois pendant des mois, pour arriver à de maigres résultats. Et certains travailleurs ont l’habitude, aujourd’hui, de faire des grèves de la faim pour se faire entendre. Voilà la réalité. D’ailleurs, beaucoup ont l’impression qu’il faut un bras de fer pour arriver à des résultats, exactement comme en politique. Rien ne se donne plus sur des plateaux d’argent, juste pour respecter la loi.

La preuve, les travailleurs qui ont la malchance d’avoir été abusivement licenciés et d’avoir des dossiers au tribunal du travail après une procédure de conciliation à l’Interception du travail, broient du noir. Il leur faut de longs mois, voire des années de dilatoire pour arriver à un verdict.

Et si enfin, leurs droits sont reconnus et leurs patrons condamnés, c’est la croix et la bannière pour obtenir l’exécution de leurs décisions et entrer dans leurs fonds. Et nombre d’entre eux n’ont pas encore eu de verdicts et d’autres attendent toujours leurs sous.

Dur dur d’être travailleur dans des Etats en construction où les passe-droits et autres privilèges instaurent une forme de stratification sociale avec des travailleurs souvent considérés comme une sous-caste.

La Convention collective interprofessionnelles attend toujours et certains syndicalistes, ont jugé nécessaire, cette année, de ne pas respecter ce rituel qui leur parait justement, inutile.

Bien sûr, les travailleurs ne sont pas exempts de reproches. On cherche du travail et si on en trouve, on verse dans la paresse, l’absentéisme, les fourberies, les retards injustifiés, etc. sans oublier l’incompétence et le manque de volonté à la tâche.

Nous avons une société d’autant plus préoccupante que les gens croient de moins en moins au travail comme moyen d’ascension sociale. La politique et autres subterfuges comme les pratiques magico-fétichistes perpétuent des situations lancinantes de chômeurs brusquement devenus riches, à la faveur de quelques manœuvres qui ne demandent pas autant de sacrifices.

Cette réussite facile dont rêve chacun fait que les jeunes empruntent aussi les pirogues de fortune pour rejoindre de supposés paradis qui se révèlent être un enfer, vu de près.

Comme quoi, c’est toujours mieux de gagner quelque chose à la sueur de son front, même s’il ne peut pas satisfaire la plupart des besoins élémentaires du travailleur.

Du courage à tous et bonne fête.

Assane Samb