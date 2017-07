1ere édition prix cedeao de la qualité Labosol-Agts (Sénégal) parmi les meilleures entreprises ouest-africaines

La Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), avec l’appui des partenaires et institutions, a attribué des distinctions aux entreprises primées, à des personnalités et aux institutions ayant contribué à la promotion et au développement de la qualité dans l’espace communautaire. C’est dans le cadre de la 1ère édition du Prix Cedeao de la Qualité.

Les entreprises lauréates sont récompensées dans trois catégories : petite (C, moins de 20 employés), moyenne (B, entre 20 et 100 employés) et grande (A, plus de 100 employés), selon une information publiée hier dans le site de la Cedeao. Dans chaque catégorie, précise la source, il a été attribué un Prix d’Excellence et quatre prix spéciaux, à savoir le leadership, la réalisation des produits, le management des ressources et l’orientation des parties intéressées. A noter que les entreprises qui concourent au Prix Cedeao de la Qualité sont les entreprises lauréates des Prix nationaux de la Qualité. D’après la source, pour cette 1ère édition, les entreprises Filtisac de la Côte d’Ivoire, Agetip-Bénin du Bénin et Clina lancet Laboratories du Nigeria, ont successivement reçu les prix d’Excellence dans les catégories A, B et C. Les autres lauréats sont Pz Cussons (Nigéria), Sogea Satom (Niger), Cira (Mali), Cabo verde Télécom (Cabo Verde) pour la catégorie des Grandes entreprises. S’agissant celles de la catégorie des Moyennes, se trouvent Petromar (Guinée Bissau), Zaika food (Nigeria) et Medlab Ghana Limited (Ghana). Le Sénégal est représenté par Labosol-Agts. C’est une société de droit sénégalais créée à Dakar en 1994. C’est un organisme privé dont la mission est de développer les métiers liés à la Technologie, à la Géotechnique (mesures et essais) et l’utilisation des matériaux de construction pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie. Quant à la catégorie des Petites entreprises, les récipiendaires sont Labojovem (Cabo Verde), Cabinet d’expertise comptable (Togo), Pharmacie Abattoir (Bénin), Grâce divine (Burkina Faso). « Ces entreprises font désormais office de modèle en Afrique de l’Ouest en matière de système de management de la qualité, et la Commission de la Cedeao prévoit une série de mesures promotionnelles afin de partager leurs bonnes pratiques au sein de l’espace communautaire », apprend-on. Pour rappel, le Prix Cedeao de la Qualité est une composante essentielle d’Ecoqual, la Politique Qualité de la Cedeao. Il a été institué en 2013 et s’inscrit dans le cadre des multiples efforts de la Commission pour promouvoir la « culture de la qualité » en Afrique de l’Ouest. A cet effet, il vise à récompenser les meilleures entreprises ouest-africaines dans le domaine de la qualité, avec pour ambition d’encourager les opérateurs économiques et responsables d’organisations à améliorer la qualité des produits ainsi que des services proposés aux consommateurs.

Zachari BADJI