20 ans de mariage : Will Smith déclare (encore) sa flamme à sa femme

Will Smith et Jada Pinkett Smith font partie de ces couples hollywoodiens qui font rêver. 20 ans après leur mariage, ces deux-là s’aiment comme au premier jour et sont toujours aussi motivés à se rendre heureux. À l’occasion de leur anniversaire de mariage, Will Smith a posté un court message lourd de sens pour rendre hommage à sa femme et lui déclarer une fois de plus sa flamme :

« Il y a 20 ans aujourd’hui, nous nous sommes tenus la main et avons marché naïvement de long de l’allée. Voice ce que j’ai appris depuis. L’amour c’est comme le jardinage… J’ai appris à me concentrer sur le fait de t’aider à éclore en ce que TU veux êtres (en ce pour quoi tu es née)… Au lieu de te demander de devenir ce que mon égo fragile veut que tu sois. J’ai pris du plaisir à nourrir tes rêves… Au lieu de me battre avec toi pour accomplir mes besoins égoïste et rassasier mes insécurités.

J’ai appris ça. Aimer c’est écouter, Aimer c’est donner, Aimer c’est la liberté. Joyeux anniversaire ma Reine. Je serais à jamais dévoué à prendre soin de ta profonde vérité. »