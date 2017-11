20 hectares et un financement de 20 milliards Fcfa

Moustapha Diop a annoncé lors de l’audience qu’il a accordée aux membres du Regroupement économique des Entreprises industrielles et artisanales de la zone Sonepi que l’Etat leur a affecté 20 ha à Diamniadio. «Notre objectif, c’est d’installer des unités industrielles dans toutes les régions du pays qui vont générer beaucoup d’emplois pour les jeunes et les femmes. Nous allons incessamment sillonner tous les 45 départements du pays pour nous enquérir de la situation. Nous mettrons tout en œuvre pour accompagner les acteurs. Je vous annonce que l’Etat a affecté au Regroupement économique des Entreprises industrielles et artisanales de la zone SONEPI (REEIAS) qui regroupe 500 entreprises, 20 hectares de terres au niveau du pôle urbain de Diamniadio. C’est pour la construction et l’exploitation d’une zone industrielle moderne de 95 hangars avec un coût financier de 20 milliards de Fcfa», leur a martelé le ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Industries qui révèle dans la foulée que des fonds ont été trouvés pour les usines Sotexka de Louga et de Kahone.

L’As