20 Mosquées et 3 aires religieuses impactées par le Ter

Le Train express régional (Ter) reliant la capitale, à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd) va causer des désagréments à la population de la banlieue. Il s’agit de 20 Mosquées et 3 aires religieuses qui sont impactées par le projet de Train Express régional (Ter). La déclaration a été faite lors d’une cérémonie de remise de dons, hier, à la maison des amis de la nature de Mbao par Mountaga Sy devant les imams, en présence du maire de Thiaroye-Gare et du sous-préfet de l’arrondissement. Ce dernier de souligner que les représentants des lieux de culte ont échangé sur la question avec le directeur général de l’agence de promotion des investissements et des grands travaux (Apix), 65% des impactés ont reçu leurs chèques de compensation, mais également que le montant des indemnisations des impactés du Ter n’a jamais été étalé.

Safiyatou Diouf