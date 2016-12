2016 : Que de surprises !

L’année 2016 prend fin dans quelques heures. Une occasion pour s’arrêter et jeter un coup d’œil dans les évènements qui ont marqué notre quotidien de Sénégalais à travers votre quotidien Rewmi.

Sans verser dans un bilan qui ne saurait alors être exhaustif dans une chronique dont l’objet est de poser les débats de fonds et d’en jeter les bases d’une prospective constructive, nous osons affirmer que 2016 a été une année de surprises. En bien comme en moins bien.

L’année a été incontestablement marquée par la découverte de gisements de pétrole aux larges des côtes de Cayar et de Saint-Louis sans oublier le gaz.

Cela a suscité un immense espoir jusqu’à ce que ce dernier se transforme en suspicion nourrie par des plaintes.

Le Sénégal va entrer, dans quelques années, dans le concert des pays producteurs de pétrole. Qui l’aurait imaginé il y a seulement quelques années.

Le rêve légitime de devoir assurer par nous-mêmes nos propres dépenses budgétaires et d’investissement a caressé tout un peuple.

Malheureusement, les connexions entre le frère du Président de la République Aliou Sall et Timis Corporation la société qui a légué les droits d’exploration à Kosmos Energy ont suscité moult polémiques qui ont abouti à des plaintes d’abord de Timis contre l’opposition et une partie de la Société civile et ensuite de l’opposition contre Timis.

Ce qui nous a poussé à nous demander si la malédiction du pétrole qui a fait tant de mal en Afrique n’est pas en train de s’emparer du Sénégal.

Fort heureusement, le Président de la République a pensé devoir mettre une place le Conseil d’orientation stratégique COS/pétrole et gaz et a inscrit le Sénégal à l’Initiative pour la Transparence dans les industries extractives (Itie).

Mieux, Aliou Sall a démissionné de son poste d’Administrateur de Timis Corporation/Sénégal pour d’autres responsabilités au plan africain dans cette société.

Toutefois, on attend l’issue des procès et une transparence totale dans la gestion des ressources pour le bénéficie de tous.

L’année 2016 a aussi été fortement marquée par l’Affaire Karim Wade du nom du fils de l’ancien président condamné à 6 ans pour enrichissement illicite et qui a bénéficié d’une grâce toute spéciale avec un « exil » dont les tenants et les aboutissants échappent au commun des Sénégalais. Une vraie surprise.

Ils attendent des explications sur « le protocole de Doha » qui n’est plus un secret et bien sûr, sur un toilettage de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) dont le mode de fonctionnement est pour le moins attentatoire aux libertés.

A propos de ces libertés, les interdictions de marche ont été vivement dénoncées ainsi que une certaine confusion qui entoure la refonte du fichier électoral, la carte d’identité Cedeao et le choix neutre d’un Ministre chargé des élections.