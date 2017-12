2017 au niveau mondial Une année dramatique avec des évolutions préoccupantes

A l’aide des données de la Banque mondiale, retour sur l’année 2017. Certes, l’économie mondiale a repris mais l’année qui s’achève a été marquée par nombre d’événements dramatiques et des évolutions préoccupantes au niveau mondial.

Des millions de personnes confrontées à la famine et nécessitant une aide d’urgence

On estime qu’environ 83 millions de personnes, dans 45 pays, ont eu besoin d’une aide alimentaire d’urgence en 2017, un chiffre supérieur de 60% à celui de 2015. Le Yémen détient le triste record du plus grand nombre d’habitants en situation d’insécurité alimentaire. 17 millions de Yéménites n’ont pas accès à une nourriture suffisante et plus de 3 millions d’enfants, de femmes enceintes et allaitantes, souffrent de malnutrition aiguë. Les conflits et fragilités, les déplacements de population massifs, le changement climatique et la dégradation des ressources naturelles, sont autant de facteurs qui aggravent l’insécurité alimentaire pour des millions de personnes dans le monde, alors que la demande alimentaire mondiale est appelée à augmenter d’au moins 20% au cours des 15 prochaines années. 76 millions de personnes pourraient avoir besoin d’une aide alimentaire d’urgence en 2018.

Les émissions mondiales de CO 2 à un niveau jamais atteint

Les émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO 2 ), qui sont en grande partie à l’origine du changement climatique, ont augmenté de 60% entre 1960 et 2014. Le 12 décembre 2017, soit deux ans jour pour jour après la signature de l’accord de Paris, le One Planet Summit rassemble dans la capitale française des chefs d’État et des dirigeants du monde entier. Alors que ces leaders internationaux réaffirment leur détermination à lutter contre le changement climatique en appelant à des actions concrètes, les concentrations de carbone n’ont jamais été aussi élevées depuis 800 000 ans. Après trois années de stagnation, les émissions mondiales de carbone sont reparties à la hausse en 2017.

Évolution du nombre de catastrophes naturelles dans le monde

Des ouragans d’une violence inédite, des pluies de mousson torrentielles et des inondations historiques, ont emporté des vies et détruit des infrastructures des Caraïbes à l’Asie du Sud, en passant par les États-Unis. En Sierra Leone et en Colombie, des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ont fait des centaines de morts. Le nombre de catastrophes naturelles, des événements qui font plusieurs morts et des sinistrés, a quadruplé depuis les années 60.

Le capital humain représente les deux tiers de la richesse mondiale

La richesse est le patrimoine qui permet à un pays de produire des revenus (PIB) et de croître. Quand un pays investit dans sa population, sa richesse augmente et sa croissance économique s’accélère. Le capital humain, c’est-à-dire les compétences, l’expérience et le dynamisme d’une population, constitue la plus grande richesse des nations. Ce capital représente plus de 65% de la richesse de l’ensemble des pays dans le monde entier, mais seulement 41% de celle des pays à faible revenu. Plus un pays est développé, plus la part du capital humain est importante. L’enjeu est d’autant plus important que les progrès technologiques rapides exigent des pays qu’ils investissent sans attendre dans leur population pour espérer être compétitif dans l’économie de demain. Une nouvelle publication, intitulée The Changing Wealth of Nations 2018: Building a Sustainable Future, qui paraîtra en janvier 2018, se penche sur cette problématique.

La population mondiale est jeune, sans emploi

Alors que l’emploi est l’une des principales voies de sortie de la pauvreté, 60% des 15-24 ans dans le monde sont au chômage. En Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, la population des 15-24 ans a régulièrement augmenté, jusqu’à atteindre 525 millions en 2015, soit près de la moitié de la population jeune mondiale. L’insertion des jeunes dans le monde du travail est essentielle pour leur inclusion sociale, économique et politique, sans compter que le chômage nourrit les mécontentements et les troubles sociaux et politiques. De plus, de nouvelles recherches montrent que les gens aspirent à gagner des revenus plus élevés qu’auparavant, à mesure que l’accès à Internet augmente. Rien qu’en Afrique, où vivent 1,2 milliard de personnes, on compte 226 millions de nouveaux smartphones connectés à Internet à la fin de 2015.

Il est de plus en plus facile de créer une entreprise

Au cours des 15 derniers années, le délai nécessaire à la création d’une entreprise a été divisé par deux. Pourquoi est-ce important ? Parce qu’un secteur privé dynamique crée les emplois indispensables pour transformer les pays et les communautés. Le projet Doing Business a recensé près de 3 200 réformes de l’environnement des affaires dans 186 économies depuis 2003. C’est dans le domaine de la création d’entreprise que ces réformes ont été les plus nombreuses. Les délais pour lancer une PME sont passés de 52 à 20 jours en moyenne dans le monde.

Les énergies renouvelables ont le vent en poupe

Les sources d’énergie renouvelable transforment le système de production électrique dans le monde. La tendance est constante : chaque année, la capacité installée et les niveaux d’investissement dans le renouvelable établissent de nouveaux records au détriment des combustibles fossiles. Solaire, éolien, hydroélectricité, géothermie et biomasse : en 2016, les capacités d’énergies renouvelables installées dans le monde ont augmenté de plus de 160 gigawatts, ce qui représente un investissement de près de 297 milliards de dollars. Environ un cinquième de la production mondiale d’énergie provient de sources renouvelables qui, à elles seules, ont constitué l’année dernière plus de la moitié des nouvelles capacités électriques installées dans le monde.

Zachari BADJI