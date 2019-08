Gana débarque au PSG : découvrez sa femme Pauline

La direction du Paris Saint Germain a annoncé ce mardi 30 juillet 2019, l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain dans l’équipe. Il s’agit de l’international sénégalais Idrissa Gueye qui débarque après avoir joué pendant quatre saisons en Angleterre ! Passionés de « WAGS » (femmes de footballeurs), on dresse aujourd’hui le portrait de sa femme Pauline.

Si Neymar continue de donner du fil à retordre aux dirigeants du PSG, ces derniers ont décidé de miser sur de nouvelles têtes dès la rentrée prochaine. Alors que le mercato bat son plein, le célèbre club de football parisien a en effet accueilli ce mardi 30 juillet 2019, un nouveau joueur au poste de milieu de terrain…

Idrissa Gueye nouvelle recrue du PSG

Tout juste reposé de ses exploits dans l’équipe d’Everton (Angleterre) réalisés durant la saison dernière et tout juste remis de la dernière Coupe d’Afrique des Nations durant laquelle il s’est battu jusqu’en finale pour défendre les couleurs du drapeau sénégalais, Idrissa Gueye a fait sa rentrée en tant nouvelle recrue au PSG !Après s’être illustré à Lille, le jeune homme de 29 ans a également fait ses preuves dans plusieurs clubs anglais… avant de signer aujourd’hui son grand retour en France. Fier de sa nouvelle recrue, le PSG a bien entendu déjà souhaité la bienvenue à Idrissa Gueye qui devient le nouveau propriétaire du numéro « 27 », auparavant porté par Moussa Diaby (transféré le mois dernier au Bayer Leverkusen). Idrissa Gueye qui vient de s’engager avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2023 a cependant fait le choix de floquer son deuxième prénom à savoir « Gana » sur son maillot, et non pas son nom de famille.

Sa femme Pauline est sa première fan

Et qui dit nouveau joueur dit… nouvelle WAG ! Le terme « WAGS » qui est l’acronyme de « Wives And Girlfriends » (ce qui veut dire « Femmes Et Petites amies ») a spécialement été créé pour parler des femmes de footballeurs… qui sont parfois tout aussi connues que leurs chéris sportifs ! Et face à l’arrivée d’Idrissa Gueye dans la capitale, il est temps de nous familiariser avec sa charmante épouse Pauline !

Suivie par plus de 21 000 personnes sur Instagram, la jolie jeune femme s’est empressée de féliciter son homme pour la nouvelle ligne ajoutée à son CV : « Nouvelle vie, nouveau challenge… Tellement fière de toi, Félicitations !! Tu mérites ce qui t’arrive et je suis heureuse de pouvoir vivre ton épanouissement au quotidien !! Je t’aime mon amour… Bonne chance à toi et je te souhaite de vivre le meilleur sous tes nouvelles couleurs !! Ici c’est Paris !!», a-t-elle écrit.

Après s’être rencontrés à Lille, Pauline et Idrissa se sont mariés en 2017 et sont aujourd’hui les heureux parents d’un petit garçon prénommé Isaac. Très active sur les réseaux sociaux, la jeune femme poste d’ailleurs régulièrement des photos de son adorable petite famille, pour le plus grand bonheur des fans du joueur.Les autres WAGS du PSG.

Si Pauline est très copine avec Émilie Fiorelli, la chérie du joueur M’Baye Niang, elle va très certainement se faire d’autres amies au sein du cercle fermé des WAGS parisiennes ! Dans les loges du Parc des Princes, la femme d’Idrissa Gueye pourra en effet copiner avec Izabel Goulart, la fiancée de Kevin Trapp, Jocelyn Burgardt, la chérie d’Edinson Cavani, Carol Cabrino, la femme de Marquinos ou encore Marion Areola, l’épouse du gardien Alphonse Areola.