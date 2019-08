Liberté d’expression: Avis d’expert

Me Moussa Sarr, un des ténors du Barreau, réagit au débat sur la liberté d’expression. Ce, après l’emprisonnement du journaliste Adama Gaye, suite à ses propos contre le chef de l’Etat, Macky Sall.

« Dans le principe, je suis un ardent et fervent défenseur de toutes les libertés consacrées par notre constitution et qui constituent le fondement de toute démocratie », a déclaré Me Sarr dans une contribution.

Et, la robe noire d’ajouter : « Si l’Etat a l’obligation de garantir à tous les citoyens l’expression de toutes ces libertés, il appartient à chaque citoyen qui en use de le faire dans le respect du cadre légal et réglementaire ».

« Autant il est inadmissible que l’Etat prenne des mesures restrictives des libertés sans aucune base légale sous quelque prétexte que ce soit, voire liberticides ‎ou « democraticides; il est tout aussi intolérable que les citoyens confondent liberté et libertinage », fait-il remarquer

A son avis, « toute liberté doit être exercée avec responsabilité pour la sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et du vivre ensemble (notre sénégalité).

Ainsi, « tout usage d’une liberté qui porte atteinte aux droits d’autrui (quelque citoyen que ce soit), à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la sûreté et à la sécurité de l’Etat pourrait exposer son auteur à une sanction pénale », conclut Me Sarr.