PIZZA AU BŒUF HACHÉE

PIZZA AU BŒUF HACHÉ RÉALISÉE A LA POÊLE ÉCONOMIQUE ET FACILE (CUISINE RAPIDE) Pour la garniture 4 cuillères a soupe d’huile d’olive 1 oignon 1 poivron rouge 200 g de bœuf haché 10 cl de coulis de tomate 1 poignée de ciboulette 1 cuillère a soupe de moutarde sel et poivre selon vos goûts 2 poignées fromage râpé 1 poignée d’olive verte ou noire 1 pincée d’origan possible Pour la pâte a pizza 250 g e farine 1/2 cuillère a café de sel 200 g d’eau 1/2 cuillère a café de levure sèche boulangère 4 cuillères a soupe d’huile d’olive 1 œuf 1 cuillère a café de sucre