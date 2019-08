Rendez vos lèvres belles et douces

Pour avoir de belles lèvres il suffit juste d’en prendre particulièrement soin. Contre les lèvres gercées ou abîmées, les baumes à lèvres sont souvent efficaces. Mais parfois, cela ne suffit pas à rendre nos lèvres douces. Tout comme nous nous soucions d’utiliser des produits naturels pour notre peau et notre corps, nous devons en faire de même pour nos lèvres pour leur redonner douceur et beauté ! Voici 3 astuces pour la douceur de vos lèvres.

Gommage à l’huile d’olive et au sucre

Mélangez une demi cuillère à café d’huile d’olive et la moitié d’une cuillère à café de sucre. Appliquez sur vos lèvres et faites un massage doux. Laissez poser quelques minutes et rincez à l’eau tiède. Vous serez surpris du résultat.

Masque au miel et à la vaseline

Mélangez une demi cuillère à soupe de vaseline avec la moitié d’une cuillère à soupe de miel et appliquez le mélange sur les lèvres. Faites un léger massage et laissez reposer pendant 5 minutes. Rincez à l’eau tiède.

Masque à l’avocat et à l’huile d’olive

Mélanger un peu d’avocat avec un peu d’huile d’olive ou d’amande douce et appliquez sur vos lèvres. Laissez agir pendant 10 minutes puis rincez à l’eau tiède.

