« Aya Nakamura enceinte de Niska »

La mère des deux derniers enfants de Niska a littéralement craqué sur les réseaux sociaux et a fait des révélations scandaleuses sur son ex.

Dans la soirée du jeudi 1er août, les réseaux sociaux étaient en totale ébullition ! Et pour cause, l’ex-petite amie de Niska a décidé prendre la parole et de tout balancer sur le rappeur après deux années de silence. Enfants, pensions alimentaires, Aya Nakumara, Miimi fait des révélations choc et met littéralement Niska dans la sauce ! Blasting News vous explique tout ce qu’il s’est passé depuis hier soir.

Niska : une double vie avec Aya Nakamura

Tout a commencé lorsque Niska a sorti hier son dernier son intitulé « Booska Méchant ». Dans son freestyle, le rappeur entonne avec virulence : « P*tain, là je suis mort, j’ai mis ma p*te en cloque ».

Pour l’ex-petite amie de Niska, qui a accouché de leur deuxième enfant il y a quelques mois, c’est l’humiliation de trop ! Depuis son compte Instagram @miimisprwn, la maman des deux filles de la star montante du rap français, sort du silence et balance tout !

A 18 ans, Miimi rencontre Niska, alias Stanislas Dinga Pinto. C’est son premier petit copain. Très vite, la jeune femme tombe enceinte et met au monde une petite fille prénommée Aaliyah le 14 septembre 2017. Le papa reconnait l’enfant et aurait pu continuer une vie de famille avec sa conjointe. Mais rapidement, le jeune homme du 91 perce dans la Musique et devient un des plus grand rappeur français de sa génération en quelques mois à peine.

Malgré le succès, l’argent et les filles faciles, Niska n’oublie pas Miimi avec qui il entretient toujours une relation particulière. Mais en septembre 2018, la jeune femme tombe à nouveau enceinte. Une nouvelle que le rappeur a bien du mal à encaisser, puisque de son côté, Niska sera également bientôt papa avec la chanteuse à succès Aya Nakamura. Aujourd’hui, Miimi élève sa deuxième fille – que Niska n’a pas souhaité reconnaître – seule, et se contente d’une pension alimentaire de 300 euros par mois pour élever les enfants de la star du hip-hop.

Méchant ou méchant ?

Vous l’avez compris, Niska entretenait une relation avec la mère de sa première fille en même temps que son idylle avec Aya Nakamura. Mais Miimi ne s’arrête pas là. Usée d’élever seule ses deux filles et de se faire humilier dans les chansons de son ex-conjoint, elle craque et balance tout dans sa story Instagram.

« Ça fait deux ans que je la ferme, stop ! », a-t-elle annoncé avant de dévoiler toutes ses conversations privées avec Niska, datant de la période où elle était enceinte de son deuxième enfant, c’est à dire en septembre 2018.

Dans ces échanges, on voit bien que le jeune rappeur de 23 ans se préoccupe plus de la grossesse d’Aya Nakamura que de celle de son ex-compagne. D’ailleurs, rappelez-vous en en novembre 2018 il y avait de l’eau dans le gaz dans le couple Aya Nakamura et Niska. Une rupture qui serait survenue à cause de la pression qu’elle aurait reçu de la part de Niska pour avorter, si l’on en croit les mauvaises langues. Ce qui expliquerait pourquoi la chanteuse ne s’est jamais montrée enceinte…

Hier soir, le #Niska a été propulsé en TT sur Twitter, tellement les internautes étaient choqués du comportement de celui qui se fait appeler « le charo ». Et cette histoire risque de continuer à créer la polémique car, suite à ce bad buzz, la première compagne de Niska, avec qui il a un garçon de 8 ans, sort elle aussi du silence pour accuser le rappeur de « mal payer » ses pensions alimentaires !