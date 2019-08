L’Etat mobilise 1240 milliards FCFA

Comparées à leur niveau de la même période de 2018, ces ressources, constituées de recettes budgétaires (1185,2 milliards) et de dons (54,8 milliards), ont progressé de 7,5% en glissement annuel (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar).

Selon la DPEE, leur progression est principalement imputable aux recettes budgétaires (plus 11,3%), les dons ayant diminué de 8,7% sur la période. « En particulier, souligne la DPEE, les recettes fiscales se sont établies à 1116,4 milliards de FCFA à fin juin 2019 contre 1008,5 milliards FCFA un an auparavant, soit une progression de 10,7% ».

Cette dynamique résulte singulièrement des bonnes performances du recouvrement des droits et taxes au cordon douanier (362,6 milliards), de l’impôt sur le revenu (199,3 milliards) et de la taxe spécifique pétrole (66,6 milliards), avec des progressions respectives de 16,8%, 12,4% et 46,1%.

Selon toujours la DPEE, le rapatriement des taxes parafiscales à hauteur de 36,2 milliards FCFA a, également, contribué au bon comportement des recettes budgétaires. En revanche, les recouvrements nets de la TVA intérieure hors pétrole (126,2 milliards) et des droits d’enregistrement (36,9 milliards) se sont rétractés respectivement de 6,1% et 3,7% à fin juin 2019.