Pape Alioune Ndiaye retourne à Stoke City

Pape Alioune Ndiaye is back! L’international sénégalais, qui était en prêt à Galatasaray, va retourner à Stoke City. Le club anglais qui évolue en Championship (D2 anglaise) a confirmé le retour de du milieu de terrain vice champion d’Afrique. PAN va d’ailleurs retrouver son numéro 27. « Le milieu de terrain des Lions, Pape Alioune Ndiaye de retour de prêt, portera le numéro 27 qu’il portait lors de sa première demi-saison, avant de rejoindre Galatasaray, et qui avait été repris par Bojan », confie le site spécialisé Footsenegal visité par Senego.

Mame Biram Diouf, pas conservé

En effet, Bojan qui est en instance de transfert, est absent sur cette liste, ainsi que Moritz Bauer, Mame Biram Diouf, Julien Ngoy et les deux recrues les plus chères du club, Giannelli Imbula et Kevin Wimmer.

Voici les numéros des Potters