Accusé de trahison, Moustapha Gaye répond à «Adidas»

Le nouveau coach de l’équipe nationale masculine de Basket, n’a pas perdu de temps pour répondre à Abdourahmane Ndiaye «Adidas», son prédécesseur. Il lui a adressé un message, samedi, lors de sa conférence de presse. « Je n’ai pas appelé ‘’Adidas’’. On s’est vu, mercredi, à Marius Ndiaye. On s’est salué tout simplement. Mais je suis un Sénégalais comme lui. Je ne suis pas allé en France, j’ai grandi au Sénégal. Je ne suis pas parti aux Etats-Unis, je connais nos réalités. J’ai cru l’entendre hier, dire qu’on lui avait proposé les filles, mais lui, il ne trahit personne. Je ne vais pas lui répondre maintenant, sa réponse arrivera le moment opportun. Je ne vais pas rester dans ce débat de bas étage. Quand on est dans une telle situation, il faut qu’on soit plus responsable. La sélection, ce n’est pas nous qui décidons, c’est la fédération. Il a fait un travail, les gens l’ont apprécié. Il y a eu des problèmes, je n’y suis pour rien. On m’a juste appelé pour rendre un service à mon pays. J’ai travaillé avec lui par le passé. Je l’apprécie beaucoup. Je crois qu’il me le rend, même si de plus en plus j’ai des doutes », a dit Moustapha Gaye face à la presse.