Trois (3) morts et six (6) blessés, c’est le bilan d’un accident de la route survenu sur l’axe Tambacounda-Kédougou dans le Sénégal oriental. Il s’agit d’une collision, un choc frontal entre un camion en stationnement et un taxi 7 places, rapporte la radio Sud fm, ce midi. La source d’indiquer que le chauffeur du camion et son apprenti ont pris la fuite. Les corps ont été acheminés à la morgue du centre de santé de Kédougou.