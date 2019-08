Aliou Cissé a des doutes sur son avenir

L’entraineur des Lions qui a rencontré son staff technique pour débriefer la Can s’interroge sur son futur. Aliou Cissé n’a pas dit s’il restait l’entraîneur de Lions d’ici à cette date. Il est en plein questionnement. Selon un membre de son entourage contacté par L’Observateur, « la question de son avenir sur la banc de l’équipe nationale a été abordée et le sélectionneur est partagé entre partir et rester, mais se donne le temps de réfléchir. » D’ici une semaine, il prendra sa décision, indique la source du journal. Pourquoi Aliou Cissé hésite à rester ? Le coach des Lions se demande si son discours va encore passer, s’il pourra faire plus une finale de Coupe d’Afrique. Selon ce proche d’Aliou, le coach n’est pas encore psychologiquement prêt après les virulentes critiques dont il a fait l’objet. Il ne veut pas vendre le rêve aux Sénégalais de gagner la Can 2021 ou repartir au Mondial 20122.