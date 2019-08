Arrestations de Guy Marius et Adama Gaye: Les mises au point du procureur

Dans un communiqué envoyé par les services du ministère de la Justice, le Procureur de la république met les points sur les « I » sur les arrestations de Guy Marius et Adama Gaye:

Selon Serigne Bassirou Guèye , depuis quelques jours, des informations circulent sur les motifs de l’arrestation des nommés Guy Marius Sagna et Adama Gaye. Ainsi, dans le souci de prévenir sur ce qu’il appelle « la propagation d’informations parcellaires ou inexactes », le Procureur explique que « Guy Marius Sagna est poursuivi du chef de diffusion de fausses nouvelles suite à ses déclarations selon lesquelles la France préparait un attentat contre le Sénégal. De telles déclarations, au-delà de leur caractère faux et de la psychose qu’elles créent, peuvent avoir des conséquences graves sur la tranquillité et la sécurité des citoyens et des étrangers vivant au Sénégal. »

S’agissant d’Adama Gaye, Serigne Bassirou Geuye estime que « ses propos d’une indécence inouïe sur le Président de la République ont conduit à son inculpation sur la base de l’article 80 du Code pénal pour offense au chef de l’Etat ».