Cojer Pikine: 3 billets pour La Mecque et 6 millions disparaissent

La disparition de trois billets pour la Mecque secoue le parti du Président de la République dans le département de Pikine. Les mis en cause s’accusent mutuellement.

Et l’assemblée générale tenue et qui s’est terminée en queue de poisson, témoigne du chamboulement qui existe dans la Cojer à Pikine. Il était question de choisir un coordonnateur départemental ou de renouveler certains membres du bureau, mais les choses ont mal tourné et la rencontre s’est achevée dans la discorde.

Une situation saisie par certains responsables pour dénoncer le détournement de trois billets pour la Mecque et une somme de 6 millions de FCfa. Selon eux, « personnes ne sait là où se trouvent les billets pour la Mecque, destinés à récompenser les jeunes qui ont abattu un travail extraordinaire lors de l’élection présidentielle passée. Chaque année, le parti offre gratuitement des tickets pour la Mecque aux populations modestes, aux responsables religieux, à ses militants et autres personnes méritantes, mais la distribution a toujours était fait dans le favoritisme. Les responsables locaux à qui les hautes autorités de l’Apr donnent l’ordre de distribuer les dons, ne font pas les choses dans la transparence ».

D’après l’un des membres de la Cojer, « l’année dernière, des moutons pour la Tabaski, avaient été détournés dans la commune de Djiddah Thiaroye Kao par un coordonnateur et un responsable des jeunes. La disparition des trois billets pour la Mecque et la somme de 6 millions de FCfa n’est pas une affaire nouvelle dans le département de Pikine où personne ne veut quitter le poste qu’on lui. Les membres de la Cojer s’accusent mutuellement. La question est de savoir qui a été reçu par les responsables de l’Apr ? L’argent et les billets avaient été remis à qui ?

Sada Mbodj