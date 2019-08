LdC : le tirage au sort des barrages effectué

Le retour de la Ligue des Champions se fait attendre. Avant cela, il faudra passer par les barrages dont le tirage au sort a eu lieu aujourd’hui à Nyon. À noter qu’aucun club français n’est concerné par ces affiches puisque le Paris Saint-Germain, le Lille OSC et l’Olympique Lyonnais sont automatiquement qualifiés pour les phases de poules.

Avant de connaître les affiches finales, il faudra passer par le troisième tour de qualification, qui aura lieu les 6 et 7 août pour les matchs aller, et le 13 août pour les matchs retour. Quant aux barrages, ils se joueront les 20 et 21 août pour le match aller et les 27 et 28 août pour le match retour.

Voie des champions :

GNK Dinamo (Croatie) ou Ferencváros TC (Hongrie) / NK Maribor (Slovénie) ou Rosenborg BK (Norvège)

CFR 1907 Cluj (Roumanie) ou Celtic FC (Ecosse) / Slavia Prague (République tchèque)

Young Boys (Suisse) / Etoile Rouge de Belgrade (Serbie) ou FC Copenhague (Danemark)

Ajax Amsterdam (Pays-Bas) ou PAOK Salonique (Grèce) / APOEL Nicosie (Chypre) ou Qarabağ FK (Azerbaïdjan)

Voie des ligues :

FC Bâle (Suisse) ou LASK (Autriche) / Club Bruges KV (Belgique) ou Dynamo Kiev (Ukraine)

İstanbul Başakşehir (Turquie) ou Olympiakos (Grèce) / FK Krasnodar (Russie) ou FC Porto (Portugal).