Matar Guèye: « Taïb Socé a maigri en prison et il m’a dit.. »

Vice-président de l’Ong islamique « Jamra », Mame Matar Guèye est longuement revenu sur l’affaire Taïb Socé, l’affaire des homosexuels au Sénégal, entre autres sujets. Il était, ce samedi, l’invité du Grand Oral de Rewmi Fm.

Depuis quelques temps, vous êtes dans le combat du paiement de la dette de Oustaz Taïb Socé. Qu’en est-il réellement ?

Nos combats dépassent la frontière et je prends le Président Abdou Diouf à témoin. Nous n’avons pas de financement, mais c’est la détermination et l’engagement qui font qu’on s’en sort. Pour cette affaire, je voudrai amicalement et fraternellement inviter les uns et les autres à savoir raison garder. Il faut éviter d’incriminer ou de traîner dans la boue un concitoyen qui a maille à partir avec la justice alors qu’on ne détient pas les tenants et les aboutissants de ce problème. Taïb Socé n’est pas vendeur d’or, comme le disent certains de manière malveillante dans les réseaux sociaux. Il n’est pas acheteur d’or aussi. Il se trouve dans les liens de la détention depuis le 25 juillet dernier, suite à une réquisition de contrainte par corps. Nous savons tous que cela fait suite à une intermédiation qu’il a eu à jouer dans le cadre d’une transaction commerciale sur l’or. Autrement dit, il était un intermédiaire (…). Malheureusement, le prétendu fournisseur n’a livré une seule pépite d’or et il a eu la curiosité et la méchanceté d’avoir indûment encaissé l’argent d’autrui pour ensuite prendre la fuite et laisser Taïb Socé dans le pétrin. Il était en Gambie et il a été récemment signalé au Mali. Taïb Socé a été victime de sa naïveté et de sa bonne voie. La justice a mis la main sur l’auteur immédiat et maintenant, nous nous sommes dit en tant qu’amis de plus de 25 ans de Taïb Socé, que nous n’avions pas le droit de rester les bras croisés et dire il n’a qu’à se débrouiller. C’est la raison pour laquelle, en partenariat avec une Ong sœur qui est de Rufisque -l’initiative vient juste de cette Ong- nous sommes allés regrouper toute la famille et nous leur avons dit que nous sommes à leur écoute. Nous leur avons demandé qu’est-ce qu’ils estiment être la meilleure approche. Car, la contrainte par corps c’est minimum 2 ans de prison et il a une santé un peu chancelante. A l’issue de cette réunion, il a été retenu l’idée de faire une collecte de fonds nationale, ouverte à la diaspora.

Taïb Socé est d’accord avec cette initiative ?

Nous sommes ensuite allés voir Taïb Socé en prison. Nous avons été accueillis avec enthousiaste par Taïb Socé. Nous pensions voir quelqu’un d’un peu grincheux, un peu déprimé, mais on a vu que tout ce qu’il proclame dans ses prêches, il est en train de le vivre. Il a un peu maigri mais, moralement, il est au top. Nous lui avions rendu compte de la démarche que nous avions effectué la veille auprès de sa famille. On lui a dit ensuite que la balle est dans son camp et qui est-ce qu’on fait. Il nous a dit qu’il n’était même pas nécessaire de venir. Il a dit qu’entre lui et Jamra, ça date depuis très longtemps. Taïb Socé nous a aussi dit tout ce qu’on estime être faisable pour que cette injustice puisse être levée parce que, dit-il, je suis victime d’injustice et je suis victime de ma bonne foi et de mon amitié envers l’acheteur. Et voilà ce qui me vaut ma présence en prison. Il nous a donné son feu vert avant de prier pour nous. Immédiatement après, nous avons lancé l’opération et les gens répondent de manière émouvante.

On connait Jamra pour son implication dans la défense des bonnes valeurs. Pourquoi avez-vous pris la défense de Wally Seck qui a porté un t-shirt qui fait la promotion d’une communauté ?

Je pense qu’il y a énormément de désinformation, de tout ce que vous voulez dans cette affaire. En réalité, nous avons des relations qui nous lient avec la famille Seck, bien avant la naissance de Wally. Il était donc très loin de la carrière musicale que nous lui connaissons actuellement. C’est pour dire qu’il n’y a aucune volonté d’improvisation. Ce n’est pas nouveau. Nous sommes au Sénégal et on a des valeurs qui nous sont chères à tous. C’est que quand on se lie d’amitié avec quelqu’un, surtout avec un coreligionnaire (…), si je vois qu’il y a un de tes enfants qui fait du n’importe quoi, je n’attends pas que tu viennes. Je vais aller lui tirer les oreilles. Donc, Thione Seck ayant des liens avec Jamra, lorsque Wally a fait sa première bévue en 2016 avec le sac, personne n’a parlé. C’est Jamra qui a interpellé sa maman. Ensuite qui a interpellé Wally qui, à son tour, a fait une déclaration publique. Et en 2019, je l’ai appelé quand il y a eu ce bruit de t-shirt pour lui dire Wally vous avez fait pire que l’histoire du sac à main. Car, vous avez porté un t-shirt Lgbt. Il m’a dit c’est quoi ça ? Je lui ai dit autant que le Sénégal a un drapeau autant les homosexuels ont rassemblé la couleur des drapeaux du monde pour en faire l’emblème Lgbt. Il était parti à la place de la nation pour célébrer la victoire des Lions face à l’Ouganda. Je lui ai dit pourquoi tu n’as pas porté le maillot du Sénégal ou le drapeau du Sénégal. Il a été même félicité par des associations d’homosexuels.

Pensez-vous justement que ces associations existent au Sénégal ?

Je vais vous en donner deux. Il y a l’association homosexuelle à Ids et il y a l’association homosexuelle lesbienne qui s’appelle Sourire de femme. Il y en 9 associations d’homosexuels au Sénégal. Pour les personnalités homosexuelles au Sénégal, c’est de manière incidente que nous avons reçu la liste et dans tout pays, le législateur quand il rédige les lois qui régissent la vie quotidienne communautaire, ces lois ne tombent pas ex-nihilo. Le législateur les structure en s’adossant sur le substrat socio-culturel. C’est la raison pour laquelle, nous profitons de cette occasion pour demander au président Macky Sall de demander à deux ambassades de respecter leur devoir de réserve, de respecter les valeurs de notre pays. Il s’agit de la première ambassade qui nous a permis d’avoir la liste des homosexuels français et elle le regrette. C’est l’ambassade du Canada. Ils ont fait un mailing à l’ensemble des 9 associations pour leur dire nous savons qu’on vous fait de la stigmatisation et que vous êtes dans votre droit d’avoir votre orientation. Bref si vous avez des projets crédibles, nous avons créé le fcil pour vous permettre d’avoir des financements. Nous avons déploré la manière. La deuxième ambassade, c’est l’ambassade de la Hollande.

Cheikh Moussa Sarr